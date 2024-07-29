Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday! Mourinho o ismi istedi! Transfer operasyonu hız kesmiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in başlamasına sayılı gün kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de sürüyor. Jose Mourinho'nun verdiği liste üzerinden transfer operasyonuna devam eden sarı-lacivertlilerde rota İspanya'ya döndü. Fenerbahçe orta saha için belirlediği aday için harekete geçti. İşte detaylar...