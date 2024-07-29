29 Temmuz 2024, Pazartesi
Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday! Mourinho o ismi istedi! Transfer operasyonu hız kesmiyor
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in başlamasına sayılı gün kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de sürüyor. Jose Mourinho'nun verdiği liste üzerinden transfer operasyonuna devam eden sarı-lacivertlilerde rota İspanya'ya döndü. Fenerbahçe orta saha için belirlediği aday için harekete geçti. İşte detaylar...
Giriş: 29.07.2024 12:12
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