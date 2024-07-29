29 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Fenerbahçe'de orta sahaya yeni aday! Mourinho o ismi istedi! Transfer operasyonu hız kesmiyor

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in başlamasına sayılı gün kala çalışmalarına devam eden Fenerbahçe'de transfer hareketliliği de sürüyor. Jose Mourinho'nun verdiği liste üzerinden transfer operasyonuna devam eden sarı-lacivertlilerde rota İspanya'ya döndü. Fenerbahçe orta saha için belirlediği aday için harekete geçti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş: 29.07.2024 12:12
  • 1
  • 15
Fenerbahçe’de orta sahaya yeni aday! Mourinho o ismi istedi! Transfer operasyonu hız kesmiyor

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu rövanş maçında sahasında Lugano ile karşılaşacak Fenerbahçe'de çalışmalar sürüyor.

  • 2
  • 15
Fenerbahçe’de orta sahaya yeni aday! Mourinho o ismi istedi! Transfer operasyonu hız kesmiyor

Sarı-Lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde yapılan antrenmanın ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla başladığı belirtildi.

  • 3
  • 15
Fenerbahçe’de orta sahaya yeni aday! Mourinho o ismi istedi! Transfer operasyonu hız kesmiyor

Açıklamada idmanın pas, taktik ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı. Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla Lugano maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

  • 4
  • 15
Fenerbahçe’de orta sahaya yeni aday! Mourinho o ismi istedi! Transfer operasyonu hız kesmiyor

Öte yandan transfer çalışmalarına da ara vermeden devam eden Fenerbahçe'de orta saha arayışları sürüyor.

  • 5
  • 15
Fenerbahçe’de orta sahaya yeni aday! Mourinho o ismi istedi! Transfer operasyonu hız kesmiyor

Jose Mourinho'nun transfer listesine göre hareket eden sarı-lacivertliler, rotayı İspanya'ya çevirdi.