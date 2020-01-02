Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?

USULDEN BOZMA NE ANLAMA GELİYOR?

"Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 'beraat' kararlarını usulden bozdu. Neden usulden bozdu, usulden bozma ne anlama geliyor? Yargıtay kararına göre; daha önce iki ayrı davanın birleştirilmesi üzerine, dosyadaki bazı isimlerin yakalama kararının olduğu belirtildi.

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