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Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?

Aziz Yıldırım'ın da içinde bulunduğu 36 sanıklı şike davasında Yargıtay kararı uzun süredir bekleniyordu. Aziz Yıldırım mahkeme tarafından beraat etmiş, dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay bugün verdiği son dakika kararı ile Aziz Yıldırım dahil 36 sanığın beraat kararını usülden bozdu. Kararın ardından gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi. Fenerbahçe'nin başında 20 yılı aşkın süre başkanlık yapan Yıldırım ile ilgili bilgiler yoğun şekilde aranıyor. Özellikle, "Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?" soruları Google'dan yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...

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Giriş Tarihi: 02.01.2020 19:10 Güncelleme Tarihi: 02.01.2020 19:24
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Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?

Yargıtay 5. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin futbolda şike davasına dair kararlarını usulden bozdu. Aziz Yıldırım'ın da aralarında bulunduğu sanıklar İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden yargılanacak. Karar sonrası sosyal medyada binlerce paylaşım yapıldı. Google üzerinden ise, "Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?" soruları yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? İşte detaylar...

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Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?

USULDEN BOZMA NE ANLAMA GELİYOR?

"Yargıtay 5. Ceza Dairesi, 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen 'beraat' kararlarını usulden bozdu. Neden usulden bozdu, usulden bozma ne anlama geliyor? Yargıtay kararına göre; daha önce iki ayrı davanın birleştirilmesi üzerine, dosyadaki bazı isimlerin yakalama kararının olduğu belirtildi.

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Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?

Hakkında yakalama kararı olan isimlerin yeniden yargılama sürecinde ortaya çıkması nedeniyle davaya dahil edildikleri kaydedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde her iki dava birleştirilerek hükme vardırılmıştı. Yargıtay, bu kararla 'İki davanın ayrı ayrı görülmesi gerektiği'ni belirtti.

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Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?

Neticesinde bir karar verilmesi gerektiği kaydedildi. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi, Yargıtay'ın kararının ardından iki ayrı dosya olarak yeniden yargılama yapacak. Mahkemenin vereceği karar neticesinde temyiz edilmesi durumunda yeniden Yargıtay'ın önüne gelecek."

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Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?

AZİZ YILDIRIM TUTUKLANACAK MI?

Fenerbahçe'nin efsane başkanı Aziz Yıldırım'ın tutuklanması söz konusu değil. Yargılama tutuksuz gerçekleşecek. Aziz Yıldırım ve sanıklar duruşmalara katılacak ve savunma yapacak. Karar beraat yönünde çıkmaz ise verilen cezaya göre değerlendirme yapılacak.