Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?
Aziz Yıldırım'ın da içinde bulunduğu 36 sanıklı şike davasında Yargıtay kararı uzun süredir bekleniyordu. Aziz Yıldırım mahkeme tarafından beraat etmiş, dosya Yargıtay'a gönderilmişti. Yargıtay bugün verdiği son dakika kararı ile Aziz Yıldırım dahil 36 sanığın beraat kararını usülden bozdu. Kararın ardından gözler Aziz Yıldırım'a çevrildi. Fenerbahçe'nin başında 20 yılı aşkın süre başkanlık yapan Yıldırım ile ilgili bilgiler yoğun şekilde aranıyor. Özellikle, "Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir?" soruları Google'dan yoğun şekilde araştırılıyor. Peki, Aziz Yıldırım yeniden cezaevine girecek mi? Aziz Yıldırım tutuklu mu yargılanacak? Aziz Yıldırım kimdir? İşte merak edilen soruların yanıtları...
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