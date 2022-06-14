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Haberler Galeri Beşiktaş'ta gidecek isimler belirlendi! Valerien Ismael'in raporu ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ta gidecek isimler belirlendi! Valerien Ismael'in raporu ortalığı karıştırdı

Son dakika haberine göre: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak dakikalar yaşanıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Ismael, takımdaki birçok ismin ayrılması yönündeki raporunu sundu.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 16:05 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 16:05
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Beşiktaş’ta gidecek isimler belirlendi! Valerien Ismael’in raporu ortalığı karıştırdı

Beşiktaş'ta herkes Valerien Ismael'in Kenan Karaman ve Atiba Hutchinson da içinde olduğu futbolcu raporunu konuşuyor.

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Beşiktaş’ta gidecek isimler belirlendi! Valerien Ismael’in raporu ortalığı karıştırdı

Tecrübeli teknik direktör gelecek sezon için iddialı bir kadro oluşturmak istiyor.

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Beşiktaş’ta gidecek isimler belirlendi! Valerien Ismael’in raporu ortalığı karıştırdı

Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya sunduğu raporda 6 ismin de biletini kesen Fransız çalıştırıcı Beşiktaş'ı baştan dizayn edecek.

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Beşiktaş’ta gidecek isimler belirlendi! Valerien Ismael’in raporu ortalığı karıştırdı

Valerien Ismael raporunda Beşiktaşlı futbolcuları tek tek analiz etti ve kalacak-gidecek isimleri belirledi.

İşte Kenan Karaman ve Atiba Hutchinson'u da yakından ilgilendiren o liste:

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Beşiktaş’ta gidecek isimler belirlendi! Valerien Ismael’in raporu ortalığı karıştırdı

1. KENAN KARAMAN

Taraftarların en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Kenan Karaman'ın da takımda kalması yönünde karar alındı. Oyuncunun çok yönlülüğü ve yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı da dikkate alındığında milli futbolcuyla 'devam' kararı çıktı.