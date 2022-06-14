Beşiktaş’ta gidecek isimler belirlendi! Valerien Ismael’in raporu ortalığı karıştırdı

1. KENAN KARAMAN



Taraftarların en çok eleştirdiği isimlerin başında gelen Kenan Karaman'ın da takımda kalması yönünde karar alındı. Oyuncunun çok yönlülüğü ve yeni sezonda uygulanacak yabancı kuralı da dikkate alındığında milli futbolcuyla 'devam' kararı çıktı.