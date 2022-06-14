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Beşiktaş'ta gidecek isimler belirlendi! Valerien Ismael'in raporu ortalığı karıştırdı
Son dakika haberine göre: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ta sıcak dakikalar yaşanıyor. Teknik direktör Valerien Ismael'in istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, bir yandan da takımdan ayrılacak isimleri belirledi. Ismael, takımdaki birçok ismin ayrılması yönündeki raporunu sundu.
Giriş Tarihi: 14.06.2022 16:05Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 16:05