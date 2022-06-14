Fenerbahçe transfere hareketli başladı! O isim için Jesus, Guardiola ile bizzat görüştü

Yeni sezon çalışmalarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini Lincoln Henrique ile yapmış ve başarılı futbolcuyu İstanbul'a getirmişti. Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transfer hamleleri yapan sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adam, Pep Guardiola ile görüşerek genç yıldızı istedi.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 14:30 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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