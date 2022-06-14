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Fenerbahçe transfere hareketli başladı! O isim için Jesus, Guardiola ile bizzat görüştü

Yeni sezon çalışmalarını Jorge Jesus yönetiminde sürdüren Fenerbahçe, ilk transferini Lincoln Henrique ile yapmış ve başarılı futbolcuyu İstanbul'a getirmişti. Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transfer hamleleri yapan sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adam, Pep Guardiola ile görüşerek genç yıldızı istedi.

Giriş Tarihi: 14.06.2022 14:30
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Fenerbahçe transfere hareketli başladı! O isim için Jesus, Guardiola ile bizzat görüştü

Yeni sezon çalışmalarını Jorge Jesus yönetiminde yapan Fenerbahçe, ilk transferini Lincoln Henrique ile yapmış ve başarılı futbolcuyu İstanbul'a getirmişti. Jorge Jesus'un talebi doğrultusunda transfer hamleleri yapan sarı-lacivertlilerde Portekizli teknik adam, bu kez devreye bizzat kendisi girdi ve Pep Guardiola'dan genç yıldızı istedi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Fenerbahçe transfere hareketli başladı! O isim için Jesus, Guardiola ile bizzat görüştü

Jorge Jesus'un göreve başlamasının ardından Lincoln Henrique ile ilk transferini yapan Fenerbahçe, ikinci hedef olarak Manchester City ve Pep Guardiola'nın kapısını çaldı.

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Fenerbahçe transfere hareketli başladı! O isim için Jesus, Guardiola ile bizzat görüştü

LINCOLN'E 3.5 MİLYON EURO

Sarı-lacivertli takım, dün İstanbul'a getirdiği Lincoln ile bugün son görüşmeleri yapacak ve sağlık kontrollerinin ardından sözleşme imzalayacak.

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Fenerbahçe transfere hareketli başladı! O isim için Jesus, Guardiola ile bizzat görüştü

Fenerbahçe'nin Lincoln'ün bonservisi için Santa Clara'ya 3.5 milyon euro ödemesi bekleniyor.

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Fenerbahçe transfere hareketli başladı! O isim için Jesus, Guardiola ile bizzat görüştü

JESUS BİZZAT DEVREYE GİRDİ

Transfer çalışmalarına devam eden sarı-lacivertlilerde teknik direktör Jorge Jesus, genç yıldız için Manchester City ile bizzat görüştü.