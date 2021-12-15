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Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yönetim kararını verdi

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, karar aşamasında. Siyah Beyazlılar, Yalçın'ın boşluğunu doldurmak amacıyla yaptığı görüşmelerden sonuç aldı ve bir isimde karar kıldı. Prensip anlaşmasına varılırken resmi açıklamanın an meselesi olduğu vurgulandı.

Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:38
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yönetim kararını verdi
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın döneminin sona ermesiyle teknik direktör arayışları son hızıyla devam ediyor. Siyah Beyazlı yönetim bir isimde karar kılarken prensip anlaşmasına da varıldı.
GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yönetim kararını verdi
Sergen Yalçın’la vedalaştıktan sonra Önder Karaveli yönetiminde çıktığı Yukatel Kayserispor maçından galibiyetle ayrılarak rahat bir nefes alan Beşiktaş’ta yeni teknik direktör arayışı devam ediyor.
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yönetim kararını verdi
Siyah-beyazlı yönetim kurulu önceki gün Ahmet Nur Çebi başkanlığında gerçekleştirdiği 5 saat süren toplantıda yerli veya yabancı bir isim üzerinde fikir birliğine varamayınca, Önder Karaveli ile yola devam etme kararı almıştı.
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yönetim kararını verdi
Beşiktaş'ın gündemindeki yerli isimlerden Şenol Güneş geçtiğimiz günlerde Trabzon'dan İstanbul'a gelmiş ve bu durum bir görüşme yapılacağı iddialarını güçlendirmişti. Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin yerli olarak gündeminde yer alan Şenol Güneş, bu yıl kulüp takımı çalıştırmak istemediğini açıklamıştı.
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Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yönetim kararını verdi
Şenol Güneş'in dışında Beşiktaş'ın yerli teknik direktör adayları arasında Rıza Çalımbay ve Okan Buruk yer alıyor. Başakşehir'le Süper Lig şampiyonluğu yaşayan Okan Buruk 1 yıldır takım çalıştırmıyor. Öte yandan Rıza Çalımbay ise Demir Grup Sivasspor ile istikrar yakalamış durumda. Beşiktaş'ta yerli adayların ardından gözler yabancı teknik adamlara çevrildi.