Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yönetim kararını verdi

Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, karar aşamasında. Siyah Beyazlılar, Yalçın'ın boşluğunu doldurmak amacıyla yaptığı görüşmelerden sonuç aldı ve bir isimde karar kıldı. Prensip anlaşmasına varılırken resmi açıklamanın an meselesi olduğu vurgulandı.