15 Aralık 2021, Çarşamba
Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü kim olacak? Yönetim kararını verdi
Sergen Yalçın ile yolların ayrılmasından sonra teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, karar aşamasında. Siyah Beyazlılar, Yalçın'ın boşluğunu doldurmak amacıyla yaptığı görüşmelerden sonuç aldı ve bir isimde karar kıldı. Prensip anlaşmasına varılırken resmi açıklamanın an meselesi olduğu vurgulandı.
Giriş Tarihi: 15.12.2021 09:37 Güncelleme Tarihi: 15.12.2021 09:38
- 1
- 8
- 2
- 8
- 3
- 8
- 4
- 8
- 5
- 8