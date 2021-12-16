SON DAKİKA! Volkan Demirel yeniden yeşil sahalara dönüyor! İstanbul temsilcisiyle anlaşma sağlandı

SÜLEYMAN HURMA İŞARETİ VERMİŞTİ

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde "Volkan Demirel tabi ki olabilir. Kendisi futbolda belli bir noktaya gelmiş, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da kendisini kanıtlamış bir isim. Volkan gibi önemli bir isimle çalışmayı çok arzu ederiz ancak Volkan Demirel'le anlaştınız mı diye bir şey sorarsanız, şu an da öyle bir şeyimiz yok. Bir gün çok arzu ederim Volkan gibi bir kardeşimizle beraber çalışmayı." şeklinde açıklama yapmıştı.