25 Aralık 2023, Pazartesi
Fenerbahçe-Galatasaray derbisi sonrası hakeme şok sözler! "Gözüne çapak kaçtı"
Son dakika spor haberleri | Süper Lig'in 18. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray, Kadıköy'de kozlarını paylaştı. Ligde zirvede bulunan iki takımın maçında gol sesi çıkmazken, 45 kez çalınan faul düdüğü ile rekor kırıldı. Karşılaşmanın en çok tartışılan pozisyonu olan Icardi ile Djiku arasında ceza sahasında yaşanan penaltı pozisyonuyla ilgili olarak spor yazarlarından flaş yorumlar geldi. İşte o yazılar...
Giriş Tarihi: 25.12.2023 09:53 Güncelleme Tarihi: 25.12.2023 09:53
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