16 Nisan 2024, Salı
Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası...
Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, sezon bitmeden 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'u takımın başına getiren siyah beyazlılar, ligin son 6 haftasında yoluna Serdar Topraktepe ile devam edecek. Yeni sezon için hoca arayışlarına başlayan Hasan Arat yönetimi, teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'nin eski hocasını da listeye aldı.
Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:51
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