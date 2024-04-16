16 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası...

Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, sezon bitmeden 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'u takımın başına getiren siyah beyazlılar, ligin son 6 haftasında yoluna Serdar Topraktepe ile devam edecek. Yeni sezon için hoca arayışlarına başlayan Hasan Arat yönetimi, teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'nin eski hocasını da listeye aldı.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:51
  • 1
  • 14
Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası...

Sezonu büyük bir hayal kırıklığı olarak geçiren Beşiktaş, bir teknik direktörün daha görevine son verdi.

  • 2
  • 14
Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası...

Şenol Güneş ile başlanan sezon, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve son olarak Portekizli çalıştırıcı Fernando Santos ile devam etti.

  • 3
  • 14
Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası...

Beşiktaş'a tarihinin en kötü performanslarından birini yaşatan deneyimli teknik direktör, yalnızca 97 gün görevde kalabildi.

  • 4
  • 14
Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası...

Siyah-beyazlılar, 97 gün görev yapan Santos yönetiminde Türkiye Kupası'nda 5. tur, son 16 turu ve çeyrek final maçlarını kazanmasına rağmen bu performansını lige taşıyamadı.

  • 5
  • 14
Beşiktaş’ın yeni hocası kim olacak? Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası...

Beşiktaş, Fernando Santos ile Süper Lig'de yaptığı 13 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 4'ünde berabere kaldı, 5'inden ise mağlubiyetle ayrıldı.