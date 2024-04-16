Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Fernando Santos sonrası büyük sürpriz! Fenerbahçe’nin eski hocası...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin altında kalarak taraftarını hayal kırıklığına uğratan Beşiktaş, sezon bitmeden 4 farklı teknik direktörle çalıştı. Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve Fernando Santos'u takımın başına getiren siyah beyazlılar, ligin son 6 haftasında yoluna Serdar Topraktepe ile devam edecek. Yeni sezon için hoca arayışlarına başlayan Hasan Arat yönetimi, teknik direktörlük konusunda Fenerbahçe'nin eski hocasını da listeye aldı.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.04.2024 12:46 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 12:51 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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