Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti! Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı | Fenerbahçe derbisi değil...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesmeye devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sezon başından bu yana geçen zorlu mücadele, ligin bitimine 6 hafta kala daha da yükseldi. Şampiyonluk düğümü için herkes 32. haftada RAMS Park'ta oynanacak maçı gösterirken, spor yazarı ve usta yorumcu Ahmet Çakar'dan bomba bir tahmin geldi.

ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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