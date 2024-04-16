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Haberler Galeri Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti! Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı | Fenerbahçe derbisi değil...

Ahmet Çakar'dan şampiyonluk kehaneti! Galatasaray'ın puan kaybedeceği maçı açıkladı | Fenerbahçe derbisi değil...

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı nefesleri kesmeye devam ediyor. Galatasaray ile Fenerbahçe arasında sezon başından bu yana geçen zorlu mücadele, ligin bitimine 6 hafta kala daha da yükseldi. Şampiyonluk düğümü için herkes 32. haftada RAMS Park'ta oynanacak maçı gösterirken, spor yazarı ve usta yorumcu Ahmet Çakar'dan bomba bir tahmin geldi.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 11:01 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 11:09
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Ahmet Çakar’dan şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı | Fenerbahçe derbisi değil...

Trendyol Süper Lig'de son yılların en dikkat çeken şampiyonluk yarışı Galatasaray ve Fenerbahçe arasında devam ediyor.

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Ahmet Çakar’dan şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı | Fenerbahçe derbisi değil...

Ligin 32. haftasında Fatih Karagümrük deplasmanına konuk olan Fenerbahçe, sahadan 1-0 geriye düştüğü maçtan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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Ahmet Çakar’dan şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı | Fenerbahçe derbisi değil...

Edin Dzeko ve Batshuayi'nin golleriyle krize giren maçı çevirmeyi başaran Kanarya, ligde puanını 85 yapmayı başardı.

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Ahmet Çakar’dan şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı | Fenerbahçe derbisi değil...

Son haftalara girilirken yoluna kayıpsız devam eden sarı-lacivertli ekip, bir yandan da UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele ediyor.

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Ahmet Çakar’dan şampiyonluk kehaneti! Galatasaray’ın puan kaybedeceği maçı açıkladı | Fenerbahçe derbisi değil...

GALATASARAY, ALANYA'DA FARKLI KAZANDI

Şampiyonluğun en büyük favorisi olarak görülen Galatasaray, 32. haftanın kapanış maçında Alanyaspor deplasmanına çıktı.