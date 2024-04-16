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Galatasaray'dan bomba gibi transfer! Okan Buruk'a yeni sezon hediyesi

Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanını 4 golle geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer operasyonu da başladı. Gelecek sezon Avrupa'da daha başarılı bir dönem geçirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'a yıldız hediye etmek isteyen yönetim Sadio Mane transferi için harekete geçti. İşte detaylar...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:19 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 13:24
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Galatasaray’dan bomba gibi transfer! Okan Buruk’a yeni sezon hediyesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak saatler yaşanıyor.

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Galatasaray’dan bomba gibi transfer! Okan Buruk’a yeni sezon hediyesi

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor'u ikinci yarıda attığı gollerle 4-0 yenerek liderliğini sürdürdü.

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Galatasaray’dan bomba gibi transfer! Okan Buruk’a yeni sezon hediyesi

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 2 puan önünde giren sarı-kırmızılı ekip, kapanış maçında Alanya Oba Stadı'nda Akdeniz temsilcisi ile karşılaştı.

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Galatasaray’dan bomba gibi transfer! Okan Buruk’a yeni sezon hediyesi

Maçın ilk yarısında hücumda etkili olamayan Galatasaray, savunmada ise rakibine birçok pozisyon verse de kalesinde gol görmedi. Müsabakanın ilk 45 dakikası golsüz eşitlikle sona erdi.

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Galatasaray’dan bomba gibi transfer! Okan Buruk’a yeni sezon hediyesi

Teknik direktör Okan Buruk, devre arasında ilk yarının etkisiz oyuncuları Kerem Aktürkoğlu ile Serge Aurier'i oyundan çıkarırken yerlerine Kaan Ayhan ile Hakim Ziyech'i aldı. Galatasaray, ikinci yarıda farklı bir görüntü çizdi. Müsabakanın 56 ve 72. dakikalarında Barış Alper Yılmaz, 61. dakikasında Hakim Ziyech, 83. dakikasında ise Mauro Icardi ile ağları havalandıran sarı-kırmızılı ekip, sahadan 3 puanla ayrılan taraf oldu.