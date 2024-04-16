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Galatasaray'dan bomba gibi transfer! Okan Buruk'a yeni sezon hediyesi
Son dakika Galatasaray haberleri | Süper Lig'de Alanyaspor deplasmanını 4 golle geçerek liderliğini sürdüren Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer operasyonu da başladı. Gelecek sezon Avrupa'da daha başarılı bir dönem geçirmek isteyen sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Okan Buruk'a yıldız hediye etmek isteyen yönetim Sadio Mane transferi için harekete geçti. İşte detaylar...
ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.04.2024 13:19Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 13:24