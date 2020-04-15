Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den flaş sözler: Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım Koronavirüsü yenen Rüştü Reçber, eski takımı Barcelona hakkında flaş açıklamalarda bulundu. Milli kaleci açıklamasında "Koronavirüsten ölürken Barcelona'nın benim için yaptığı hiçbir şeyi unutmayacağım" ifadelerini kullandı. Giriş Tarihi: 15.04.2020 12:19 Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 12:32
Corona virüsü (koronavirüs) yenen ve yeniden sağlığına karışan Rüştü Reçber, İspanyol basınına önemli açıklamalarda bulundu. "Koronavirüsten ölürken Barcelona'nın benim için yaptığı hiçbir şeyi unutmayacağım" diyen Rüştü, Barcelona günlerini ve Xavi'nin takımın başına geçmesi ihtimalini değerlendirdi.
Corona virüs ile girdiği savaşı kazanan Rüştü Reçber, yaşadığı zorlu süreci İspanyol basınına değerlendirdi.
İşte Rüçtü Reçber'in AS gazetesine verdiği o röportaj... HAYATININ EN ÖNEMLİ MAÇINI KAZANDIN... "Evet öyle oldu. Benim için çok zor ve uzun bir tedavi süreciydi. Bu virüsle ilgili sağlık bakanlığımızın uyguladığı bir tedavi var. 10 bugün boyunca bana kapsamlı bir şekilde bu tedavi uygulandı ve iyileşmem için çok çaba harcadılar." BU SÜREÇTE YAŞADIĞIN EN ÖZEL ŞEY NEYDİ? "Tabii ki sevdiklerimin desteğini görmek harikaydı. Bu savaşı nasıl kazanacağımızı biliyorduk, korkutucuydu ama çok mutluyum." BARCELONA'DAN SENİ ARAYAN OLDU MU? "Evet, hastalığım sırasında ve sonrasında bana büyük destek verdiler. Özellikle Carlos Naval ve Chemi Teres, başkanın ve kulübün iyi dileklerini iletti. Bu gibi zamanlarda böyle destekler unutulmamalı. Koronavirüsten ölürken Barcelona'nın benim için yaptığı hiçbir şeyi unutmayacağım. Bana hayat verdiler. Barcelona'nın her zaman emrindeyim. Başta başkan Bartomeu olmak üzere herkese teşekkür ediyorum."