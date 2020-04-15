Corona virüsü yenen Rüştü Reçber'den flaş sözler: Barcelona'nın benim için yaptıklarını unutmayacağım

İşte Rüçtü Reçber'in AS gazetesine verdiği o röportaj...

HAYATININ EN ÖNEMLİ MAÇINI KAZANDIN...

"Evet öyle oldu. Benim için çok zor ve uzun bir tedavi süreciydi. Bu virüsle ilgili sağlık bakanlığımızın uyguladığı bir tedavi var. 10 bugün boyunca bana kapsamlı bir şekilde bu tedavi uygulandı ve iyileşmem için çok çaba harcadılar."