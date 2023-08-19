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Süper Lig'de süper derbi! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11'leri! Okan Buruk mu, Nenad Bjelica mı?

Süper Lig'in ikinci haftası derbi maçına sahne olacak. Avrupa'da Şampiyonlar Ligi play-off turuna kalan Galatasaray, evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. Kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak. Karşılaşma öncesi Galatasaray'da henüz lisansı çıkmayan Tete kadroda yer almayacak. Hafif sakatlığı bulunan Zaha'nın ilk 11'de başlaması beklenmezken, Trabzonspor'da ise Edin Visca İstanbul'a getirilmedi. Karşılaşmada hem Okan Buruk hem de Nenad Bjelica 3 puanı hedefliyor. İşte dev devride Galatasaray-Trabzonspor maçının muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 19.08.2023 09:56
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Süper Lig’de süper derbi! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri! Okan Buruk mu, Nenad Bjelica mı?

Trendyol Süper Lig'de sezonun ilk derbisine bu akşam Rams Park ev sahipliği yapacak. Galatasaray'ın saat 21.45'te Trabzonspor'u konuk edeceği mücadelede Atilla Karaoğlan düdük çalacak. 2023-2024 sezonunu Kayserispor deplasmanında açan son şampiyon Galatasaray, ligdeki ilk iç saha maçına Trabzonspor karşılaşmasıyla çıkacak. Kayserispor mücadelesinden golsüz beraberlikle ayrılan sarı-kırmızılılar, bu akşam mutlak galibiyeti hedefliyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Süper Lig’de süper derbi! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri! Okan Buruk mu, Nenad Bjelica mı?

SEZONUN İLK DERBİSİ
Yeni sezonun ilk derbisine her iki takım da yenilenen kadrosuyla sahada mücadele edecek. Galatasaray'a karşı oynadığı son 5 deplasman maçında 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 1 beraberlik alan bordo-mavili takım, yeni sezondaki ilk zor sınavında sahadan 3 puan arayacak. Bjelica'nın tüm planları hazır.

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Süper Lig’de süper derbi! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri! Okan Buruk mu, Nenad Bjelica mı?

GÖZLER İCARDİ'DE
Geçen sezon derbilerde fırtına gibi esen Mauro İcardi, bugün yine takımın en önemli gol ayağı olacak. Arjantinli oyuncu, geçen yıl çıktığı 5 derbide 6 gol ve 1 asistle oynarken; Trabzonspor'a karşı da 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı. Şampiyonlar Ligi elemelerindeki Ljubljana mücadelesinde galibiyeti getiren İcardi, Fırtına'yı bugün de boş geçmek istemiyor.

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Süper Lig’de süper derbi! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri! Okan Buruk mu, Nenad Bjelica mı?

BJELICA İLK PEŞİNDE
Bjelica, İstanbul'da oynanacak G.Saray derbisinden galip ayrılması halinde 25 yıl sonra bir ilk gerçekleştirecek. 1998-99 sezonunda Milne yönetimindeki bordo mavililer, deplasmanda Cimbom'u 5-3 mağlup etmişti. Söz konusu dönemin ardından Fırtına'yı çalıştıran hiçbir yabancı hoca, İstanbul'da galip gelemedi.

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Süper Lig’de süper derbi! İşte Galatasaray-Trabzonspor maçı muhtemel 11’leri! Okan Buruk mu, Nenad Bjelica mı?

TEK HEDEF 3 PUAN
Okan Buruk Trabzonspor mücadelesi öncesinde oyuncularını uyardı. Mutlaka kazanmak zorunda olduklarını belirten Buruk, bu maçta hata istemediğini belirtti. Tecrübeli hoca, "İlk hafta şanssız bir beraberlik aldık. Telafisini kendi evimizde, seyircimiz önünde yapmalıyız. Kazanmak zorundayız, Trabzonspor karşısında hata yapmamalıyız. İyi bir sonuçla ayrılacak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.