Galatasaray Beşiktaş maçı bir derbiden daha ötesi! Maçta sürpriz ilk 11'ler

Galatasaray Beşiktaş derbisi bu akşam NEF Stadyumu'nda oynanacak. Son zamanların en çekişmeli karşılaşmalarına imza atan bu önemli maça saatler kaldı. Her iki hocanın da kazanmaktan başka bir düşüncesi yok. Barcelona'dan alınanan beraberliğin moralini sahaya yansıtmak isteyen Torrent, Beşiktaş'ın zaaflarını öğrencilerine iyice ezberletti. Önder Karaveli ise hafta içi zorlu İspanya deplasmanından dönen ve bir hayli yorgun olan Galatasaray'a şans tanımak istemiyor. İşte bu kritik karşılaşmada öne çıkan başlıklar...

Giriş Tarihi: 14.03.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 16:43 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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