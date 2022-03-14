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Galatasaray Beşiktaş maçı bir derbiden daha ötesi! Maçta sürpriz ilk 11'ler

Galatasaray Beşiktaş derbisi bu akşam NEF Stadyumu'nda oynanacak. Son zamanların en çekişmeli karşılaşmalarına imza atan bu önemli maça saatler kaldı. Her iki hocanın da kazanmaktan başka bir düşüncesi yok. Barcelona'dan alınanan beraberliğin moralini sahaya yansıtmak isteyen Torrent, Beşiktaş'ın zaaflarını öğrencilerine iyice ezberletti. Önder Karaveli ise hafta içi zorlu İspanya deplasmanından dönen ve bir hayli yorgun olan Galatasaray'a şans tanımak istemiyor. İşte bu kritik karşılaşmada öne çıkan başlıklar...

Giriş Tarihi: 14.03.2022 16:41 Güncelleme Tarihi: 14.03.2022 16:43
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Galatasaray Beşiktaş maçı bir derbiden daha ötesi! Maçta sürpriz ilk 11’ler
Galatasaray zorlu bir maça daha çıkacak. Perşembe akşamı Barcelona ile karşı karşıya gelen ve avantajlı bir skorla sahadan ayrılan Cimbom bugün ise Beşiktaş'ı ağırlayacak. Nef Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak maçta Atilla Karaoğlan düdük çalacak. Yoğun kar yağışı nedeniyle İspanya'dan İzmir'e geçen Galatasaray bugün saat 16.30'da İstanbul'a dönerken futbolcular galibiyet yemini etti.
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Galatasaray Beşiktaş maçı bir derbiden daha ötesi! Maçta sürpriz ilk 11’ler
Barcelona karşısındaki etkili futbolu devam ettirmek isteyen sarı-kırmızılılar ilk yarıdaki yenilginin rövanşını da almayı hedefliyor. Cimbom, Vodafone Park'ta öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olmuştu.
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Galatasaray Beşiktaş maçı bir derbiden daha ötesi! Maçta sürpriz ilk 11’ler

ERTELEME TALEBİ KRİZ YARATTI
Derbi öncesi iki takım arasında 'erteleme' tartışması çıktı. Galatasaray, olumsuz hava koşulları ve ülke puanı açısından büyük önem taşıyan Barcelona maçı öncesinde karşılaşmanın ileri bir tarihe alınmasını talep ederken Beşiktaş bu isteğe karşı çıktı.

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Galatasaray Beşiktaş maçı bir derbiden daha ötesi! Maçta sürpriz ilk 11’ler
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, rakibini Vodafone Park'ta oynamaya davet etti. Başkan Burak Elmas da "Yanlış anlaşıldık" diyerek "Aslanlar gibi Ali Sami Yen'de bekliyoruz" ifadesini kullandı. İki başkan ve kulüplerin yaptığı resmi açıklamalar sonrası ortam gerilirken bu durum bugünkü maçı da daha da önemli hale getirdi.
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Galatasaray Beşiktaş maçı bir derbiden daha ötesi! Maçta sürpriz ilk 11’ler

45 BİN ASLAN TRİBÜNDE
Derbiye büyük ilgi... Satışa sunulan 49 bin biletin 45 binden fazlası tükendi. Sarı-kırmızılılar özellikle Barcelona ile 0-0 biten mücadelenin ardından, çıkarılan 6 maçlık biletlere hücum etti. Aslan içeride Beşiktaş, Barcelona, Karagümrük, Y. Malatya, Sivas ve A. Demir ile karşılaşacak.