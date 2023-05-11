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Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’un yerine yeni hoca: Süper Lig’e damga vuran İtalyan!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon artık sonlara doğru yaklaşırken, şampiyonun belli olmasına birkaç hafta kaldı. Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan ve son haftalarda teknik direktörü ve futbolcularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe yönetimi devreye girdi. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte ligde üst üste bol gollü galibiyetler alan sarı-lacivertli ekip, son haftalarda büyük bir düşüş yaşadı. Özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarın gözündeki güveni kaybeden Jesus'un gelecek sezon için takımda kalması beklenmiyor. Sarı-lacivertli takımın yönetimi Jesus'un yerine gelecek olan İtalyan teknik direktörü belirledi.

Giriş Tarihi: 11.05.2023 22:25 Güncelleme Tarihi: 11.05.2023 22:45
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Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’un yerine yeni hoca: Süper Lig’e damga vuran İtalyan!

Futbolda bu sezon Jorge Jesus ile yola çıkan Fenerbahçe, ligin ilk haftalarında yakaladığı form grafiğiyle dikkatleri çekmişti.

Bu sırada liderliği alan ve Avrupa'daki seri galibiyetlerle taraftarının güvenini kazanan Jesus, Fenerbahçelileri şampiyonluğa inandırdı.

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Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’un yerine yeni hoca: Süper Lig’e damga vuran İtalyan!

Ligin ilerleyen haftalarında özellikle Dünya Kupası sonrasında çözülme yaşayan Kanarya, düşüşe geçti.

Zirveyi Galatasaray'a kaptıran Jorge Jesus ve öğrencileri, taraftarın da tepkisini üzerine çekti.

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Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’un yerine yeni hoca: Süper Lig’e damga vuran İtalyan!

Liderliği kaptırmasının ardından yeniden yükselişe geçmeyi başaramayan Fenerbahçe, son olarak Giresunspor'a kaybettiği puanlarla zirvedeki avantajını tepti.

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Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’un yerine yeni hoca: Süper Lig’e damga vuran İtalyan!

Bunun üzerine Fenerbahçe yönetimi gelecek sezonu kurgulamaya başlarken Jorge Jesus'un yerine gelecek ismi de belirledi.

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Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’un yerine yeni hoca: Süper Lig’e damga vuran İtalyan!

Fenerbahçe'de eleştirilerin hedefindeki isim olan teknik direktör Jorge Jesus'un geleceği merakla bekleniyor.