Fenerbahçe’ye Jorge Jesus’un yerine yeni hoca: Süper Lig’e damga vuran İtalyan!

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon artık sonlara doğru yaklaşırken, şampiyonun belli olmasına birkaç hafta kaldı. Galatasaray'ın ardından ikinci sırada bulunan ve son haftalarda teknik direktörü ve futbolcularından istediği verimi alamayan Fenerbahçe yönetimi devreye girdi. Portekizli çalıştırıcıyla birlikte ligde üst üste bol gollü galibiyetler alan sarı-lacivertli ekip, son haftalarda büyük bir düşüş yaşadı. Özellikle ligin alt sıralarındaki takımlara karşı yaşadığı puan kayıplarıyla taraftarın gözündeki güveni kaybeden Jesus'un gelecek sezon için takımda kalması beklenmiyor. Sarı-lacivertli takımın yönetimi Jesus'un yerine gelecek olan İtalyan teknik direktörü belirledi.