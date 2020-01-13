Beşiktaş transfer haberleri | Guilherme transferinin perde arkası belli oldu!

Siyah- beyazlılar bu transfer için BTC Türk Yeni Malatyaspor'a 40 bin euro ödeyecek. Transfer çalışmaları için TFF'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti.