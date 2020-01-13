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Beşiktaş transfer haberleri | Guilherme transferinin perde arkası belli oldu!

Devre arası transfer döneminde takıma önemli yıldızları kazandırmak için çalışan yönetime kötü haber TFF'den gelmişti. Siyah beyazlı ekip, 350 bin Euro'luk transfer bütçesine göre hareket etmek zorunda kalmıştı. Kartal, zorlu mali tabloya rağmen geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'un yıldız oyuncusu Guilherme'yi kadrosuna katmayı başardı. Ayrıntıları tek tek ortaya çıkan transferde Guilherme'nin büyük fedakarlıklar yaptığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 13.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 10:12
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Beşiktaş transfer haberleri | Guilherme transferinin perde arkası belli oldu!

Transfer çalışmaları için TFF'nin faiz indirimi kararını bekleyen ancak ret cevabı alan Beşiktaş, 2 milyon TL harcama limiti bulunmasına rağmen Yeni Malatyaspor forması giyen Brezilyalı futbolcu Guilherme'yi kadrosuna kattı.

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Beşiktaş transfer haberleri | Guilherme transferinin perde arkası belli oldu!

Siyah- beyazlılar bu transfer için BTC Türk Yeni Malatyaspor'a 40 bin euro ödeyecek. Transfer çalışmaları için TFF'ye başvuran ve faiz indirimi için talepte bulunan Beşiktaş, TFF'den dün çıkan ret kararı sonrasında planlamada değişikliğe gitti.

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Beşiktaş transfer haberleri | Guilherme transferinin perde arkası belli oldu!

Özellikle forvet konusunda girişimlerde bulunan siyah-beyazlı kulüp, çıkan sonuç sonrasında transferleri askıya aldı.

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Beşiktaş transfer haberleri | Guilherme transferinin perde arkası belli oldu!

MAAŞTA 'FEDA' DEDİ

TFF'nin belirlediği limitler doğrultusunda yalnızca 2 milyon TL (350 bin euro) transfer limiti olan Beşiktaş, sezonun ilk yarısında menajeriyle görüşerek anlaşmaya vardığı Guilherme konusunda mutlu sona ulaştı.

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Beşiktaş transfer haberleri | Guilherme transferinin perde arkası belli oldu!

Bonservisi İtalyan ekibi Benevento'da bulunan 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun Malatyaspor'la 1.5 yıllık kiralık anlaşması bulunuyordu. Beşiktaş, bu transfer için Benevento ve oyuncuyla görüşürken şartlarda anlaşma sağladı.