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Beşiktaş transfer haberleri | Guilherme transferinin perde arkası belli oldu!
Devre arası transfer döneminde takıma önemli yıldızları kazandırmak için çalışan yönetime kötü haber TFF'den gelmişti. Siyah beyazlı ekip, 350 bin Euro'luk transfer bütçesine göre hareket etmek zorunda kalmıştı. Kartal, zorlu mali tabloya rağmen geçtiğimiz günlerde Yeni Malatyaspor'un yıldız oyuncusu Guilherme'yi kadrosuna katmayı başardı. Ayrıntıları tek tek ortaya çıkan transferde Guilherme'nin büyük fedakarlıklar yaptığı iddia edildi.
Giriş Tarihi: 13.01.2020 10:11 Güncelleme Tarihi: 13.01.2020 10:12
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