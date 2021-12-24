Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin hocası mı oluyor? Canlı yayında açıkladı

2020-21 futbol sezonunu Beşiktaş'ta çifte kupayla tamamlayan Sergen Yalçın, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrılmıştı. Ezeli rakip Fenerbahçe'de sezona istediğini gibi başlayamamış UEFA Avrupa Ligi'nde de hedefine ulaşamayınca ikinci kez takımın başına getirilen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın görevine son verilmişti. Sarı lacivertlilerle spor gündemine bomba gibi bir iddia düştü. İddiaya göre şu anda takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın takımın başına getirileceği söylentileri çıktı.

A Spor yorumcusu Haldun Domaç bu soruyu 49 yaşındaki deneyimli teknik adama sordu. İşte Sergen Yalçın'ın "Fenerbahçe" sorusuna verdiğini yanıt. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...