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Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin hocası mı oluyor? Canlı yayında açıkladı

2020-21 futbol sezonunu Beşiktaş'ta çifte kupayla tamamlayan Sergen Yalçın, yeni sezonda Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası görevinden ayrılmıştı. Ezeli rakip Fenerbahçe'de sezona istediğini gibi başlayamamış UEFA Avrupa Ligi'nde de hedefine ulaşamayınca ikinci kez takımın başına getirilen Portekizli çalıştırıcı Vitor Pereira'nın görevine son verilmişti. Sarı lacivertlilerle spor gündemine bomba gibi bir iddia düştü. İddiaya göre şu anda takım çalıştırmayan Sergen Yalçın'ın takımın başına getirileceği söylentileri çıktı.

A Spor yorumcusu Haldun Domaç bu soruyu 49 yaşındaki deneyimli teknik adama sordu. İşte Sergen Yalçın'ın "Fenerbahçe" sorusuna verdiğini yanıt. Son dakika gelişmesinin ayrıntıları haberimizde...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.12.2021 01:35 Güncelleme Tarihi: 24.12.2021 02:07
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Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin hocası mı oluyor? Canlı yayında açıkladı

A Spor ekranında yayınlanan "Son Sayfa" programında çok konuşulacak iddiayla ilgili en net yanıtın Haldun Domaç'tan geldi.

Peki Sergen Yalçın Fenerbahçe'nin yni teknik direktörü mü olacak? İşte son dakika gelişmesinin detayları...

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Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin hocası mı oluyor? Canlı yayında açıkladı

UEFA Avrupa Ligi ve Süper Lig'de alınan üst üste başarısız sonuçlar sonrası Portekzili teknik adam Vitor Pereira ile yollarını ayıran Fenerbahçe'de henüz yeni teknik direktör belli olmadı. Sosyal medyada dolaşan iddia ise spor gündemine damga vurdu.

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Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin hocası mı oluyor? Canlı yayında açıkladı

SERGEN YALÇIN'DAN FENERBAHÇE YANITI

Beşiktaş ile yollarını ayıran Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olacağı iddia edildi. Bu soru bizzat Yalçın'a soran A Spor yorumcusu 49 yaşındaki tecrübeli teknik adamın yanıtını canlı yayında açıkladı.

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Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin hocası mı oluyor? Canlı yayında açıkladı

YALÇIN İDDİALARI YALANLADI

Domaç, Yalçın'la konuştunu ifade ederek, 49 yaşındaki çalıştırıcının, "Öyle bir teklif zaten gelmedi. Yok öyle bir şey, ben şu anda yurt dışındayım" dediğini belirtti.

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Sergen Yalçın Fenerbahçe’nin hocası mı oluyor? Canlı yayında açıkladı