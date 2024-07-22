22 Temmuz 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Kasa dolup taşacak! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: EURO 2024’e damga vurmuştu!

EURO 2024'te Hollanda'nın dev savunmacısı Virgil van Dijk'ı zor durumda bırakan Galatasaray'ın parlayan yıldızı için flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa futbol kulislerinde dolaşan haberlere göre Liverpool, genç yeteneği kadrosuna katmak üzere önemli adımlar atmaya başladı. 24 yaşındaki bu değerli oyuncunun şu sıralar transfer görüşmeleri için İngiltere'de olduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtiliyor. İşte bu büyük transferin perde arkası ve tüm heyecan verici detaylar...

4

ahaber.com.tr
Giriş: 22.07.2024 14:24
  • 1
  • 7
Kasa dolup taşacak! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: EURO 2024’e damga vurmuştu!

EURO 2024'te gösterdiği performansla adından söz ettiren ve Avrupa devlerinin radarına giren Barış Alper Yılmaz için flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı. Yabancı basının haberine göre; Liverpool, milli yıldız için Galatasaray'ın kapısını çalmaya hazırlanıyor.

  • 2
  • 7
Kasa dolup taşacak! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: EURO 2024’e damga vurmuştu!

EURO 2024'te Parladı

Galatasaray formasıyla başarılı bir sezon geçiren ve A Milli Takım'ın EURO 2024 kadrosunda da yer alan Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.

  • 3
  • 7
Kasa dolup taşacak! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: EURO 2024’e damga vurmuştu!

Her ne kadar gol veya asist üretememiş olsa da özellikle Hollanda maçında Virgil van Dijk'a karşı sergilediği performans büyük beğeni topladı.

  • 4
  • 7
Kasa dolup taşacak! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: EURO 2024’e damga vurmuştu!

Van Dijk'tan Övgü Dolu Sözler

Hollandalı yıldız Virgil van Dijk, maçın ardından yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'ı öven ifadeler kullanmıştı: "Sürekli koşuyordu. Ele avuca sığmaz şekilde koşuyordu. Her savunmacı için zordur. Bizi çok zorladı. Gol atamadı ama eğer bir şekilde onu tasvir edecek olursak, gerçekten önemli bir oyuncu."

  • 5
  • 7
Kasa dolup taşacak! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: EURO 2024’e damga vurmuştu!

MARCA'nın En İyiler Listesinde

İspanyol spor gazetesi MARCA, EURO 2024'te sürpriz performans sergileyen oyunculardan oluşan bir 11 belirledi. Bu listede Barış Alper Yılmaz'ın yanı sıra Arda Güler ve Ferdi Kadıoğlu da kendine yer buldu.