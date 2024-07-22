Kasa dolup taşacak! Galatasaray’ın yıldızına dünya devi talip: EURO 2024’e damga vurmuştu!

EURO 2024'te Hollanda'nın dev savunmacısı Virgil van Dijk'ı zor durumda bırakan Galatasaray'ın parlayan yıldızı için flaş bir gelişme yaşandı. Avrupa futbol kulislerinde dolaşan haberlere göre Liverpool, genç yeteneği kadrosuna katmak üzere önemli adımlar atmaya başladı. 24 yaşındaki bu değerli oyuncunun şu sıralar transfer görüşmeleri için İngiltere'de olduğu ve iki kulüp arasındaki görüşmelerin son aşamaya geldiği belirtiliyor. İşte bu büyük transferin perde arkası ve tüm heyecan verici detaylar...

4