HaberlerGaleriSon dakika | Flaş iddia! Fatih Terim Göztepe maçından sonra istifa edecek
Son dakika | Flaş iddia! Fatih Terim Göztepe maçından sonra istifa edecek
Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklama, spor kamuoyundan oldukça tartışılmıştı. Cengiz'in oyuncular hakkında yaptığı sert açıklamalar, kulüpte doğru karşılanmazken krizi giderek büyüttü. Şampiyonluk yolunda kritik Göztepe maçında alınacak bir yenilginin ardından Fatih Terim'in istifa edeceği iddia edildi.
Giriş Tarihi: 15.04.2021 18:59Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 19:09