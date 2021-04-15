Son dakika | Flaş iddia! Fatih Terim Göztepe maçından sonra istifa edecek

'ZORAKİ EVLİLİK VARDI...'

Burada zoraki bir evlilik vardı. Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki birliktelik çok zorunlu şekilde devam ediyor. Bu kriz bugünlük kriz değil. Arda Turan konusu, Fatih Terim'in 'Yalnız bırakıldım' sözleri zaten bunun habercisiydi.