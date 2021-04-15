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Haberler Galeri Son dakika | Flaş iddia! Fatih Terim Göztepe maçından sonra istifa edecek

Son dakika | Flaş iddia! Fatih Terim Göztepe maçından sonra istifa edecek

Son dakika Galatasaray haberleri | Sarı kırmızılı kulübün Başkanı Mustafa Cengiz'in geçtiğimiz gün yaptığı açıklama, spor kamuoyundan oldukça tartışılmıştı. Cengiz'in oyuncular hakkında yaptığı sert açıklamalar, kulüpte doğru karşılanmazken krizi giderek büyüttü. Şampiyonluk yolunda kritik Göztepe maçında alınacak bir yenilginin ardından Fatih Terim'in istifa edeceği iddia edildi.

Giriş Tarihi: 15.04.2021 18:59 Güncelleme Tarihi: 15.04.2021 19:09
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Son dakika | Flaş iddia! Fatih Terim Göztepe maçından sonra istifa edecek
A Spor canlı yayına katılan Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fatih Terim ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz arasındaki krizi yorumladı. Bu problemlerin dün ortaya çıkmadığını uzun süredir yaşandığını ifade eden Murat Özbostan; 'Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasında uzun süredir zoraki bir evlilik vardı. Arda Turan'ın transferi de bunun ilk örneklerinden biriydi.' ifadelerini kullandı. Canlı yayında son dakika iddiası da geldi.
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Son dakika | Flaş iddia! Fatih Terim Göztepe maçından sonra istifa edecek

CANLI YAYINDA FLAŞ İDDİA! 'FATİH TERİM İSTİFA EDEBİLİR...'

Sabah Gazetesi Spor Müdürü Murat Özbostan, Fatih Terim ile Mustafa Cengiz arasındaki gerilimin ardından seçimin daha da önem kazandığının altını çizdi. Fatih Terim'in Mustafa Cengiz ile devam etme şansının çok düşük olduğunu vurgulayan Özbostan, istifa konusu hakkında da flaş bir yorumda bulundu

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Son dakika | Flaş iddia! Fatih Terim Göztepe maçından sonra istifa edecek

'ZORAKİ EVLİLİK VARDI...'

Burada zoraki bir evlilik vardı. Mustafa Cengiz ile Fatih Terim arasındaki birliktelik çok zorunlu şekilde devam ediyor. Bu kriz bugünlük kriz değil. Arda Turan konusu, Fatih Terim'in 'Yalnız bırakıldım' sözleri zaten bunun habercisiydi.

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Son dakika | Flaş iddia! Fatih Terim Göztepe maçından sonra istifa edecek

'YÖNETİM İLE TERİM ARASINDAKİ BAĞLAR KOPTU!'

'Artık yönetim ile Fatih Terim arasında bağlar koptu. Şampiyonluk şansı da kalmadı. Seçimler, kulisler bundan sonra Galatasaray'da sezon sonuna kadar bunlar konuşulur.'

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Son dakika | Flaş iddia! Fatih Terim Göztepe maçından sonra istifa edecek
'Galatasaray'da yaşanan bu süreç ayrılıklarla sonuçlanır. Başkan bence aday olmaz, sağlık sorunları var. Fatih Terim kalır mı, kalmaz mı? Bence gelecek yönetime bağlı.'