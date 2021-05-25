Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig'de Beşiktaş sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Galatasaray ikinci sırada yer aldı. Siyah beyazlılar ve sarı kırmızılılar, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi için bilet aldı. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 16:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL