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Haberler Galeri Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig'de Beşiktaş sezonu şampiyon olarak tamamlarken, Galatasaray ikinci sırada yer aldı. Siyah beyazlılar ve sarı kırmızılılar, Avrupa futbolunun en büyük organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi için bilet aldı. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın muhtemel rakipleri de belli oldu.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 16:12 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 16:28
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

Süper Lig'de sezonu Beşiktaş lider tamamladı. 16. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş, Chelsea'nin Premier Lig'i 4. bitirmesinin ardından Devler Ligi'ne gruptan katılması kesinleşti. Şampiyonlar Ligi'nde ön eleme oynayacak Galatasaray'ın da muhtemel rakipleri belli oldu.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

İKİ İHTİMAL VAR
2020/21 sezonunda Süper Lig ikincisi olan Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi biletini aldı. Şampiyonlar Ligi'ne ön eleme oynayarak katılacak olan Galatasaray için önünde iki ihtimal bulunuyor.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

MUHTEMEL RAKİPLER
Galatasaray'ın iki ön eleme turu için muhtemel rakiplerin bazıları belli oldu.

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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!
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Beşiktaş ve Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde muhtemel rakipleri belli oldu!

PSV Eindhoven,