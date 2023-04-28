Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi hakkında olay yaratan iddia!

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. TFF, zorlu maça hakem Ali Şansalan'ın atandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Gazeteci Fatih Doğan ve Levent Tüzemen, çok konuşulacak sözler kaleme aldı. Ali Şansalan'ın atanmasının perde arkasında neler var?

Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:36 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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