28 Nisan 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

ANA SAYFA
Haberler Galeri Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi hakkında olay yaratan iddia!

Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi hakkında olay yaratan iddia!

Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren kritik derbide Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. TFF, zorlu maça hakem Ali Şansalan'ın atandığını açıkladı. Bu açıklamanın ardından Gazeteci Fatih Doğan ve Levent Tüzemen, çok konuşulacak sözler kaleme aldı. Ali Şansalan'ın atanmasının perde arkasında neler var?

Giriş Tarihi: 28.04.2023 09:36 Güncelleme Tarihi: 28.04.2023 09:36
  • 1
  • 14
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi hakkında olay yaratan iddia!
Süper Lig'de zirveyi yakından ilgilendiren dev derbide Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Ligin ilk maçında rakibi Beşiktaş'ı 2-1 mağlup eden Cimbom, bu maçı kazanmak şampiyonluğa bir adım daha yaklaşmak isterken, Beşiktaş ise yükselen formunu devam ettirmek ve Fenerbahçe'yi yakalamanın peşinde.
GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 14
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi hakkında olay yaratan iddia!
Geçtiğimiz hafta Karagümrük ile 3-3 berabere kalan Galatasaray puan kaybı yaşarken, en yakın takipçisi Fenerbahçe de İstanbulspor ile 3-3 beraber kalmıştı. Haftayı avantajlı kapatan takım ise Ümraniyespor'u 2-0 mağlup eden Beşiktaş olmuştu.
  • 3
  • 14
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi hakkında olay yaratan iddia!

KRİTİK DERBİDE ALİ ŞANSALAN DÜDÜK ÇALACAK

Süper Lig'in en kilit maçı kabul edilen Beşiktaş-G.Saray derbisinde Ali Şansalan görev alacak. 35 yaşındaki Çanakkale bölgesi hakemi, kariyeri boyunca 13 kez Beşiktaş mücadelesinde düdük çaldı.

  • 4
  • 14
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi hakkında olay yaratan iddia!

Kartal bu maçlarda 8 galibiyet-4 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Şansalan 12 defa G.Saray karşılaşmasında orta hakem olurken, Aslan 8 kez kazanıp 2 beraberlik ile 2 yenilgi yaşadı.

  • 5
  • 14
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin hakemi hakkında olay yaratan iddia!
Şansalan kariyerinde ilk kez üç büyükler arasındaki bir derbide düdük çalacak. Deneyimli hakemin yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ile Mehmet Emin Tuğral yapacak.