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Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe sözleri! Jorge Jesus'un bileti kesildi mi?

Süper Lig'de İstanbulspor'a karşı kendi evinde puan kaybı yaşayarak adeta şoka giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un tercihleri tribünlerden büyük tepki çekti. Portekizli teknik adamın adı tartışma konusu olurken, adı sarı-lacivertli ekiple anılan Sergen Yalçın'dan flaş bir açıklama geldi. İşte Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe sözleri...

Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:36
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Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe sözleri! Jorge Jesus’un bileti kesildi mi?

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, İsmail Kartal'ın ayrılığı sonrası ses getiren bir hamleye imza attı.

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Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe sözleri! Jorge Jesus’un bileti kesildi mi?

Sarı-lacivertliler, dünyaca ünlü teknik adam Jorge Jesus'u takımın başına getirdi.

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Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe sözleri! Jorge Jesus’un bileti kesildi mi?

Yönetim, Portekizli teknik adam ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı.

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Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe sözleri! Jorge Jesus’un bileti kesildi mi?

Fenerbahçe, Jesus yönetiminde sezona bomba gibi bir giriş yaptı.

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Sergen Yalçın’dan Fenerbahçe sözleri! Jorge Jesus’un bileti kesildi mi?

Oynanan etkili futbol taraftarın beğenisini kazanırken, yarışılan tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde edildi.