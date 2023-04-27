27 Nisan 2023, Perşembe
Sergen Yalçın'dan Fenerbahçe sözleri! Jorge Jesus'un bileti kesildi mi?
Süper Lig'de İstanbulspor'a karşı kendi evinde puan kaybı yaşayarak adeta şoka giren Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus'un tercihleri tribünlerden büyük tepki çekti. Portekizli teknik adamın adı tartışma konusu olurken, adı sarı-lacivertli ekiple anılan Sergen Yalçın'dan flaş bir açıklama geldi. İşte Sergen Yalçın'ın Fenerbahçe sözleri...
Giriş Tarihi: 27.04.2023 16:36
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