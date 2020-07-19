Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi muhtemel ilk 11'ler | Dev derbi öncesi büyük sürpriz

LİG MAÇLARI

Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.