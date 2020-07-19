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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi muhtemel ilk 11'ler | Dev derbi öncesi büyük sürpriz

Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine saatler kaldı. Avrupa kupalarına katılmak yolunda büyük bir önem arz eden bu kritik derbi öncesinde Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye büyük sürprizler hazırladı. Sarı lacivertli takımda, Luiz Gustavo sakatlığı nedeniyle sahada yer almayacak. İşte dev derbinin muhtemel ilk 11'leri...

Giriş Tarihi: 19.07.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 13:13
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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi muhtemel ilk 11'ler | Dev derbi öncesi büyük sürpriz

Beşiktaş ile Fenerbahçe, yarın yapacakları Süper Lig maçıyla 351. kez karşı karşıya gelecek. Vodafone Park'ta saat 21.00'de oynanacak sezonun son derbi maçında sahaya çıkacak Beşiktaş ile Fenerbahçe, tarihlerinde daha önce 350 kez karşılaştı.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi muhtemel ilk 11'ler | Dev derbi öncesi büyük sürpriz

İki ekip arasında 28 Kasım 1924'te Fenerbahçe'nin 4-0 galibiyetiyle başlayan 96 yıllık rekabette sarı-lacivertliler, rakibi karşısında galibiyet ve gol sayısı bakımından önde bulunuyor.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi muhtemel ilk 11'ler | Dev derbi öncesi büyük sürpriz

Geride kalan maçlarda Fenerbahçe 133, Beşiktaş 124 galibiyet aldı, 93 karşılaşmada ise taraflar birbirlerine üstünlük sağlayamadı. Rekabette Fenerbahçe'nin 485 golüne, Beşiktaş 441 golle karşılık verdi.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi muhtemel ilk 11'ler | Dev derbi öncesi büyük sürpriz

LİG MAÇLARI
Fenerbahçe ile Beşiktaş, 1959 yılından bu yana düzenlenen lig maçlarında ise 127 kez karşı karşıya geldi. Ligde geride kalan müsabakalarda Fenerbahçe 47, Beşiktaş 39 galibiyet aldı. Bu iki takım arasındaki 41 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Sarı-lacivertlilerin ligdeki 144 golüne, siyah-beyazlılar 141 golle yanıt verdi.

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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi muhtemel ilk 11'ler | Dev derbi öncesi büyük sürpriz

SON MAÇTA FENERBAHÇE GALİP GELDİ
Beşiktaş ile Fenerbahçe rekabetindeki son maçı sarı-lacivertli ekip kazandı. Sezonun ilk yarısında Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğü ile sona erdi. Sarı-lacivertlilerin gollerini Max Kruse, Ozan Tufan ve Vedat Muriqi kaydederken, Beşiktaş'ın tek golünü Atiba Hutchinson attı.