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Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi muhtemel ilk 11'ler | Dev derbi öncesi büyük sürpriz
Beşiktaş-Fenerbahçe derbisine saatler kaldı. Avrupa kupalarına katılmak yolunda büyük bir önem arz eden bu kritik derbi öncesinde Sergen Yalçın, Fenerbahçe'ye büyük sürprizler hazırladı. Sarı lacivertli takımda, Luiz Gustavo sakatlığı nedeniyle sahada yer almayacak. İşte dev derbinin muhtemel ilk 11'leri...
Giriş Tarihi: 19.07.2020 13:11 Güncelleme Tarihi: 19.07.2020 13:13
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