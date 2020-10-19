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Galatasaray'da flaş gelişme sözleşmesi feshediliyor
Koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrası Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk şansını kaybeden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Fatih Terim, TFF'nin yabancı sınır kararı sonra kadroda köklü değişikler yapmayı planlıyor. Öte yandan Alman basını ise yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedileceğini iddia etti. İşte sarı kırmızılılarıda son dakika transfer gelişmeleri...
Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:32
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