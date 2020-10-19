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Galatasaray'da flaş gelişme sözleşmesi feshediliyor

Koronavirüs nedeniyle verilen ara sonrası Süper Lig'de istediği sonuçları alamayan ve şampiyonluk şansını kaybeden Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları başladı. Fatih Terim, TFF'nin yabancı sınır kararı sonra kadroda köklü değişikler yapmayı planlıyor. Öte yandan Alman basını ise yıldız futbolcunun sözleşmesinin feshedileceğini iddia etti. İşte sarı kırmızılılarıda son dakika transfer gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 19.10.2020 15:32
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Galatasaray'da flaş gelişme sözleşmesi feshediliyor

Yeni sezon transfer ve kadro yapılandırma çalışmalarına başlayan Galatasaray, TFF'nin yabancı sınırı kararı sonrası sürpriz bir ayrılığa hazırlanıyor.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Galatasaray'da flaş gelişme sözleşmesi feshediliyor

Galatasaray'da Teknik Direktör Fatih Terim, yeni sezon için transfer ve kadro çalışmalarına hız verdi.

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Galatasaray'da flaş gelişme sözleşmesi feshediliyor

Yeni sezonda kadroda bulundurulabilecek 14 yabancının 8'inin ilk 11'de maça çıkabilmesi kuralının ardından Fatih Terim, kadroya yerli oyuncuları monte etme çalışmalarına başladı.

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Galatasaray'da flaş gelişme sözleşmesi feshediliyor

ALTYAPI KATKISI ARTACAK
Altyapıdan yetişen ve bu sezon bazı maçlarda kadroya giren Emin Bayram ve Yunus Akgün gibi isimlerin Galatasaray kadrosunda çoğalması bekleniyor.

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Galatasaray'da flaş gelişme sözleşmesi feshediliyor

Devre arasında Boluspor'dan altyapıya transfer edilen Erkan Süer'i da kadroya dahil etmeyi düşünen deneyimli teknik adam, yeni transferlerle de yerli rotasyonunu arttırmayı hedefliyor.