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Haberler Galeri Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı | İşte Sergen hocanın Alman devine hazırladığı sürpriz

Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı | İşte Sergen hocanın Alman devine hazırladığı sürpriz

Son olarak Şenol Güneş döneminde Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden Beşiktaş, Sergen Yalçın liderliğinde yeniden devler arenasında. Kartal bu akşam gruptaki ilk maçına çıkacak. Tüm Türkiye'nin merakla beklediği maç saatine saatler kala, heyecan giderek artıyor. Alman ekibinin gücü karşısında Beşiktaş'ın oyun planı ne olacak? Yalçın sahaya hangi ilk 11'le çıkacak? İşte siyah beyazlı ekibin Dortmund karşısında sahaya çıkacağı sürpriz ilk 11'i...

Giriş Tarihi: 15.09.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 15.09.2021 09:23
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Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı | İşte Sergen hocanın Alman devine hazırladığı sürpriz

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk karşılaşmasında Almanya temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk edecek. Vodafone Park'ta saat 19.45'te başlayacak mücadeleyi İspanyol hakem Lahoz yönetecek.

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Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı | İşte Sergen hocanın Alman devine hazırladığı sürpriz

Karşılaşma, Exxen dijital platformundan canlı olarak ekranlara gelecek. Geçtiğimiz sezon UEFA Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi ön eleme turlarında elenen; 3 yıllık aranın ardından yeniden Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Beşiktaş; Avrupa Kupaları'nda oynadığı son 5 mücadelede 3 mağlubiyet, 1 beraberlik ve 1 galibiyet aldı.

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Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı | İşte Sergen hocanın Alman devine hazırladığı sürpriz

3 YILDIZ OYNAMIYOR
Bugünkü karşılaşmada gözler Beşiktaş'ın bu sezon kadrosuna kattığı yıldız isimler Miralem Pjanic ve Michy Batshuayi'nin üzerinde olacak.

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Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı | İşte Sergen hocanın Alman devine hazırladığı sürpriz

Malatyaspor maçında ilk gol sevincini yaşayan Batshuayi ve aynı maçta ilk kez forma giyerek Batshuayi'ye asist yapan Pjanic, siyah-beyazlı ekibin en önemli kozları arasında yer alıyor. Bu arada sakatlıkları bulunan Umut Meraş, Domagoj Vida ve Alex Teixeira bugünkü Dortmund karşılaşmasında forma giyemeyecek.

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Beşiktaş Borussia Dortmund Şampiyonlar Ligi maçı | İşte Sergen hocanın Alman devine hazırladığı sürpriz

İLKİ YAŞAYACAKLAR
Dortmund maçı teknik direktör Sergen Yalçın için de bir ilk olacak. Futbolculuğu döneminde Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen Yalçın, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu arenada boy gösterecek.