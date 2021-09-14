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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo'nun şutu bayılttı

Şampiyonlar Ligi 2021-2022 sezonun açılış maçında Young Boys ile Manchester United karşılaştı. Maç öncesi futbolcuların ısınma hareketleri yaptığı esnada Cristiano Ronaldo'nun çektiği şutun isabet ettiği güvenlik görevlisine isabet etti. Görevli kısa süreli baygınlık geçirirken, Ronaldo görevlinin başından ayrılmadı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 14.09.2021 23:52 Güncelleme Tarihi: 14.09.2021 23:58
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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’nun şutu bayılttı

Young Boys-Manchester United maçı öncesinde Cristiano Ronaldo'nun şutunun isabet ettiği bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi.

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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’nun şutu bayılttı

O anlar böyle görüntülenirken güvenlik görevlisinin ciddi bir sağlık sorunu olmadığı ifade edildi.

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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’nun şutu bayılttı

Şampiyonlar Ligi'nde 177. maçına çıkan Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde en çok maça çıkma rekorunu egale etti.

Bu alandaki rekor Real Madrid'in efsane kalecisi Iker Casillas'a aitti. 2021-22 Şampiyonlar Ligi'nin ilk golünü Cristiano Ronaldo kaydetti.

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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’nun şutu bayılttı

Portekizli, takımını Young Boys deplasmanında 1-0 öne geçirirken; Devler Arenası'ndaki gol sayısını 135 yaptı ve bu alandaki rekorunu geliştirdi.

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Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’nun şutu bayılttı

17 SEZON ÜST ÜSTE GOL ATTI

Cristiano Ronaldo, Young Boys maçına kadar Lionel Messi ve Karim Benzema ile Şampiyonlar Ligi tarihinde 16 sezon üst üste gol atan futbolcuydu. Portekizli, bu maçta da ağları havalandırdı ve 17 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk futbolcu unvanını ele geçirdi.