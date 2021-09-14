Young Boys-Manchester United maçında Cristiano Ronaldo’nun şutu bayılttı

17 SEZON ÜST ÜSTE GOL ATTI

Cristiano Ronaldo, Young Boys maçına kadar Lionel Messi ve Karim Benzema ile Şampiyonlar Ligi tarihinde 16 sezon üst üste gol atan futbolcuydu. Portekizli, bu maçta da ağları havalandırdı ve 17 sezon üst üste Şampiyonlar Ligi'nde gol atan ilk futbolcu unvanını ele geçirdi.