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Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! İşte temsilcilerimizin ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam gruptaki ilk maçlarına çıkacak Galatasaray ve Fenerbahçe'de heyecanlı bekleyiş başladı. Fatih Terim ve Vitor Pereira kritik maçlar öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar takımlarının hangi ilk 11'le sahaya çıkacağını merak ediyor. Her iki takımda da henüz oturmamış ilk 11'ler, tecrübeli hocaları düşündürüyor. İşte temsilcilerimizdeki önemli karşılaşma öncesi son bilgiler...

Giriş Tarihi: 16.09.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 10:23
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Avrupa Ligi’nde Türk gecesi! İşte temsilcilerimizin ilk 11’leri

Galatasaray evinde İtalyan temsilcisi Lazio'yu konuk ederken Fenerbahçe'de Alman ekibi Eintracht Frankfurt deplasmanına çıkacak.

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Avrupa Ligi’nde Türk gecesi! İşte temsilcilerimizin ilk 11’leri

Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nde bugün gruptaki ilk maçına çıkacak. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'nda güçlü rakibi Lazio'yu ağırlayacak.

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Avrupa Ligi’nde Türk gecesi! İşte temsilcilerimizin ilk 11’leri

Exxen'den yayınlanacak karşılaşma saat 19.45'te başlayacak. Bu sezon Avrupa'daki ilk sınavını Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda PSV Eindhoven'a karşı veren Cimbom, 5-1 ve 2-1'lik skorlarla yenilip, yoluna Avrupa Ligi'nde devam etmişti. Aslan, 3. elemede St. Johnstone'u 1-1 ve 4-2, play-off turunda da Randers'i 1-1 ve 2-1'lik skorlarla saf dışı bıraktı.

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Avrupa Ligi’nde Türk gecesi! İşte temsilcilerimizin ilk 11’leri

ASLAN'DA 4 EKSİK
Cimbom, bugünkü zorlu karşılaşmaya 4 futbolcusundan yoksun çıkacak. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan kaptan Arda Turan ile Barış Alper Yılmaz, Sacha Boey ve Sofiane Feghouli, Lazio'ya karşı oynamayacak.

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Avrupa Ligi’nde Türk gecesi! İşte temsilcilerimizin ilk 11’leri

Bu arada Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Assunçao ve Fatih Öztürk ise UEFA listesine bildirilmediği için görev yapamayacak.