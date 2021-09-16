Avrupa Ligi'nde Türk gecesi! İşte temsilcilerimizin ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam gruptaki ilk maçlarına çıkacak Galatasaray ve Fenerbahçe'de heyecanlı bekleyiş başladı. Fatih Terim ve Vitor Pereira kritik maçlar öncesi son hazırlıklarını tamamladı. Taraftarlar takımlarının hangi ilk 11'le sahaya çıkacağını merak ediyor. Her iki takımda da henüz oturmamış ilk 11'ler, tecrübeli hocaları düşündürüyor. İşte temsilcilerimizdeki önemli karşılaşma öncesi son bilgiler...

Giriş Tarihi: 16.09.2021 09:57 Güncelleme Tarihi: 16.09.2021 10:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





ABONE OL