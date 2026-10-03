Derdi şimdi anlaşıldı! Tamamen "duygusal" Montella: Tazminat için istifa etmiyor
UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçında deplasmanda Belçika'ya 3-0 mağlup olan A Milli Futbol Takımımızda teknik direktör Vincenzo Montella eleştirilerin odağı haline geldi. Ay-yıldızlı ekibin ortaya koyduğu etkisiz performansın ardından usta spor yazarları, İtalyan teknik adamın taktiksel hatalarını ve tazminat iddialarını sert bir dille eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) acil ayrılık çağrısında bulundu.
LEVENT TÜZEMEN: BEDELİNİ AĞIR ÖDÜYOR
Dünya Kupası'nda başarısız olan ülkeler teknik direktörleriyle yollarını ayırdı. Haiti'den sonra Amerika'da elenen ikinci takım Türkiye, Montella ile yoluna devam etmenin bedelini ağır ödüyor. Yetenekli ve geniş kadroya sahip olmamıza rağmen İtalyan hocanın Dünya Kupası travmasından çıkamamasının A Milli Takım üzerinde olumsuzluk yarattığını net görüyoruz.
Son Avrupa Şampiyonası'na giderken kazananlar kulübüne üye olan A Milliler, maalesef kaybedenler kulübüne adını yazdırmaya başladı. Montella o kadar dağılmış ki her maça farklı sistem ve farklı oyuncularla çıkıyor ama oyuna doğru müdahalelerde bulunamıyor. Fransa maçında iyi mücadele eden, İtalya'ya karşı dağılan Milliler, Belçika önünde de golü erken yiyince bir türlü toparlanamadı.
"TAZMİNAT ALMAK İÇİN..."
Montella, tazminatını almak için istifa planını devreye sokmuyor. Ancak yıpranan Milli Takım oluyor. Belçika'ya karşı plana dayalı oynamayan Milliler, kaos futbolu içinde mücadele etti. Şu net görünüyor: Oyuncuların birbirleriyle oynama alışkanlıklarını kaybettikleri o kadar belli ki üst üste isabetli 3 pas yapamıyorlar. Öz güven kaybolmuş; Arda Güler tek başına mücadele edip arkadaşlarını ayakta tutmaya çalışıyor. Arda'yı oyundan alsak Milli Takım sıradanlaşır.
Bugün birçok Avrupa ülkesinde oyunu okuyan, oyuna akıl koyan Arda kalitesinde bir 10 numara yok. Çok çabuk itibarsızlaştırdığımız Hakan Çalhanoğlu ile sakatlanan Kenan Yıldız ve Orkun'u fazlasıyla aradık. Bu üçlü, Arda ile birlikte sahada olsalardı daha kaliteli bir takım ortaya çıkardı. Maalesef Montella bu eksiklerin yerini dolduracak bir planlama yapamamış. Defans o kadar dağınık ki De Bruyne millî takım kariyerinde hayatının en kolay gollerini attı. TFF Başkanı bir an önce kararını verip Montella'ya teşekkür etmeli. Çünkü ay-yıldızlı takım hızla kan kaybediyor.
BÜLENT TİMURLENK: ARRIVEDERCI VİNCENZO MONTELLA!
Adana'ya, Adana Demirspor'a kısa sürede uyum sağlayan, iyi futbol oynatan, Süper Lig'e renk getiren, İtalyan medyasına verdiği röportajlarda Türkiye'ye övgüler yağdıran, "Futboldan soğumuştum, kendimi buldum" diyen bir Vincenzo Montella vardı. A Milli Takım'ı Avrupa Şampiyonası'na götüren, Uluslar Ligi'nde C Grubu'ndan A Grubu'na yükselten, 24 yıl sonra bize Dünya Kupası heyecanını yaşatan Montella, bizden biri gibi olmuştu. Biz onun İtalyan futbolunda, sahada ve kulübedeki engin tecrübesinden faydalanıyorduk.