Sonra başka bir Montella ile tanıştık. Türkçe öğrenmek yerine kendisini eksik çeviren bir tercümanla yola devam eden ve kaybettiği maçların ardından her seferinde bahaneler cumhuriyetini ilan eden bir Vincenzo Montella. Ne Arizona'da 45 derecede yapılan kampın organizasyonuna itiraz etti ne de rapor istemesi gereken Kocaeli ve Bursa'nın zeminine... Avustralya ve Paraguay gibi kapanan rakipleri açamadığımızda suçlu rakiplerdi. Futbol basit bir oyunken bilmediğimizi iddia edip kendisini eleştirenlerin yeri geldi vatan sevgisini sorguladı.

Kendi ülkesi İtalya Milli Takımı'nın değeri 800 milyon avroymuş, bizimki 400 milyon olduğu için kaybetmişiz. Bir de şöyle hitap eder oldu: "Sizi Dünya Kupası'na götüren, Uluslar Ligi'nde A Grubu'na yükselten benim." Neredeyse "Haddinizi bilin" demeye getirdi. Bir zamanlar çok sevilen Montella'nın işte bu kibri, onu artık Türk futbolseverin gözünden düşürdü. Dün Belçika'dan 3 gol yedik. 7 günde 3 kez kaybedip yenilmelere doyamadık. Bizim dilimizde hoşça kal, sizin dilinizde arrivederci Vincenzo Montella.

MURAT ÖZBOSTAN: MESELE SADECE SKOR DEĞİL! Fransa... İtalya... Şimdi de Belçika... Rakipler değişiyor, formalar değişiyor, statlar değişiyor ama bizim hikâyemiz değişmiyor: 3-0! Artık bu tabloyu yalnızca "güçlü rakiplere karşı kaybettik" diyerek açıklamak mümkün değil. Çünkü mesele sadece skor değil. Mesele, sahada ne yaptığımızın hâlâ net olmaması. Bu takımın potansiyeli var, hem de ciddi anlamda var. Ama potansiyelin tek başına hiçbir anlamı yok. Sistem yoksa, disiplin yoksa, doğru plan yoksa ve oyuncular sahada ne yapacağını bilmiyorsa yetenekler de bir süre sonra kaybolup gidiyor. Türkiye'nin en büyük problemi tam olarak burada.

Ne oynadığımız belli değil! Montella'nın takımı ne önde istediği baskıyı kurabiliyor ne de geriden kontrollü çıkabiliyor. Orta saha topu taşıyamıyor. Geçiş oyunu yok. Rakip baskı yaptığında çıkmakta zorlanıyoruz. Geriye düştüğümüzde ise oyunun kontrolünü tamamen kaybediyoruz. Sonra ne oluyor? Panik... Uzun toplar... Bireysel çabalar... Ve Arda Güler'in tek başına bir şeyler üretmesini beklemek. Arda yine denedi, yine top istedi ama yine yalnız kaldı. Bir oyuncunun üzerine bu kadar fazla yük bindirerek takım oyunu oynayamazsınız. Gol atacak adam nerede? Asıl can sıkıcı mesele ise hücumda. Pozisyon buluyoruz ama bitiremiyoruz çünkü golcümüz yok. Dönüp dolaşıp aynı yere geliyoruz: Final pası yok, son vuruş kalitesi yetersiz. Barış Alper ve Kerem...