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beIN Sports şifresiz mi olacak? beIN Sports Süper Lig maçlarını şifresiz mi yayınlayacak?

Corona virüs tüm dünyada spor müsabakalarını etkiliyor. Birçok ülke spor organizasyonlarını ertelerken, Süper Lig'de maçlar Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Portekiz'de Sport TV, Bundesliga Sky Germany, corona virüsü salgını nedeniyle 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler Türkiye'ye döndü. beIN Sports şifresiz mi olacak? beIN Sports Süper Lig maçlarını şifresiz mi yayınlayacak?

Giriş Tarihi: 13.03.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 09:52
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beIN Sports şifresiz mi olacak? beIN Sports Süper Lig maçlarını şifresiz mi yayınlayacak?

Corona virüs nedeniyle hafta sonu Galatasaray-Beşiktaş derbisi dahil, Süper Lig'de bütün maçlar Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak.

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beIN Sports şifresiz mi olacak? beIN Sports Süper Lig maçlarını şifresiz mi yayınlayacak?

İŞTE ERTELENEN LİGLER-SEYİRCİSİZ OYNANACAK MAÇLAR
Tüm dünyada etkisini gösteren corona virüsü salgını nedeniyle, İspanya La Liga ve İspanya 2. Ligi, en az 2 hafta süreyle, İtalya Serie A ve İtalya'daki tüm alt lig müsabakaları Nisan'a kadar, Japonya, İsviçre, Danimarka, Slovakya, Çin ve Güney Kore ligleri, Hollanda 1'inci Ligi (Eredivisie) ve 2'nci Ligi'ndeki (Eerste Divisie) 31 Mart'a kadar, ertelenirken, Ukrayna Ligi, 3 Nisan'a kadar, Fransa Ligue 1'deki tüm karşılaşmalar, Almanya Bundesliga ve Almanya'daki tüm lig müsabakaları ve Portekiz, Yunanistan, Romanya, Bulgaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti ile Paraguay ligleri seyircisiz oynanacak.

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beIN Sports şifresiz mi olacak? beIN Sports Süper Lig maçlarını şifresiz mi yayınlayacak?

3 HAFTA MAÇLAR ŞİFRESİZ
Bu gelişmelerin ardından Portekiz'de ligin yayıncısı Sport TV 2 hafta, Bundesliga yayıncısı Sky Germany ise corona virüsü salgını nedeniyle 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladılar.

Sport TV, kararın gerekçesini ise, şu açıklama ile belirtti: "İnsanların evlerinde, karantina altında, aileleriyle birlikte içeriklere rahatça ulaşmasını sağlamak için böyle bir karar aldık."

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beIN Sports şifresiz mi olacak? beIN Sports Süper Lig maçlarını şifresiz mi yayınlayacak?

BEIN SPORTS ŞİFRESİZ İZLENECEK Mİ?
Avrupa'da bu gelişmeler yaşanırken Türkiye'de de alınan karar sonrası gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. Sosyal medya üzerinden yayıncı kuruluşa yapılan çağrılarda insanların dışarı çıkmayıp maçları evinde izlemesi için karşılaşmaların şifresiz yayınlanması gerektiği belirtilerek, Sport TV ve Sky Germany'nin tavırları örnek gösterildi.

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beIN Sports şifresiz mi olacak? beIN Sports Süper Lig maçlarını şifresiz mi yayınlayacak?

DEKODER SAHİBİ OLANLAR İZLEYEBİLECEK
beIN SPORTS Yönetimi'nin vereceği karar merakla beklenirken, yayıncı kuruluşun takınacağı tavır merak konusu. Ancak beIN SPORTS maçları şifresiz yayınlama kararı alsa dahi, sadece evinde dekoder bulunan futbolseverler bu imkandan yararlanabilecek. Dekoder sahibi olmayan sporseverler maçları şifresiz dahi olsa izleme imkanı bulamayacak.

Futbolda Süper Lig'in 32'nci haftasında kadar, TFF 1'inci Lig'de ise 34'üncü haftaya kadar maçlar seyiricisiz olarak oynanacak.