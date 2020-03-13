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beIN Sports şifresiz mi olacak? beIN Sports Süper Lig maçlarını şifresiz mi yayınlayacak?
Corona virüs tüm dünyada spor müsabakalarını etkiliyor. Birçok ülke spor organizasyonlarını ertelerken, Süper Lig'de maçlar Nisan ayı sonuna kadar seyircisiz oynanacak. Portekiz'de Sport TV, Bundesliga Sky Germany, corona virüsü salgını nedeniyle 3 hafta boyunca maçların şifresiz yayınlanacağını açıkladı. Bu gelişmelerin ardından gözler Türkiye'ye döndü. beIN Sports şifresiz mi olacak? beIN Sports Süper Lig maçlarını şifresiz mi yayınlayacak?
Giriş Tarihi: 13.03.2020 09:50 Güncelleme Tarihi: 13.03.2020 09:52
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