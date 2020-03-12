Fenerbahçe'de dertler çoğalıyor! İşte yeni hocayı bekleyen sorunlar

1) DENGESİZ KADRO YAPISI

Fenerbahçe'de bu sezon en çok eleştirilen konu, çarpık kadro mühendisliği oldu. Öyle ki sezona sakat olan tek sol bek Hasan Ali Kaldırım ile başlandı, ara transfer döneminde de buraya takviye yapılmadı. Buna karşılık orta sahada ise kadroda tam 10 oyuncu yer alıyor. Kanat ve stoper rotasyonu da zayıf. Yeni gelecek teknik adamın çözmesi gereken ilk konu, kadroyu daha dengeli hale getirmek olacak.