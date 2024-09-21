21 Eylül 2024, Cumartesi
TOD tek maç nasıl satın alınır, ne kadar?
Dijital medya dünyasında hızla yükselen TOD TV, futbolseverler için sunduğu canlı maç izleme seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle Fenerbahçe-Galatasaray gibi dev derbileri anlık olarak takip etmek isteyen izleyiciler, platformun sunduğu hizmetler hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Futbol tutkunlarının merak ettiği konuların başında ise TOD TV'nin tek maç satın alma seçeneğinin olup olmadığı geliyor. İşte TOD TV abonelik seçenekleri...
Giriş Tarihi: 21.09.2024 16:33 Güncelleme Tarihi: 21.09.2024 16:36