TOD tek maç nasıl satın alınır, ne kadar?

TOD TV Nedir?

TOD TV, taahhüt ve kurulum gerektirmeyen, dijital bir içerik platformudur. Futbol maçları başta olmak üzere, Trendyol Süper Lig, Premier League, Bundesliga ve Ligue 1 gibi önde gelen liglerin karşılaşmalarını canlı olarak izleme imkanı sunar. Bunun yanında Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi gibi farklı spor içeriklerine ve yüzlerce dizi, film, belgesel ve canlı TV kanalıyla da izleyiciye geniş bir seçenek sunar.