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Haberler Galeri Bayern Münih Galatasaray maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Bayern Münih Galatasaray maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ise Portekizli hakem Antonio Nobre'nin verdiği kararlar damga vurdu. Verdiği kararlarla tartışma konusu olan Nobre ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Maçın hakemi, Davies'e ikinci sarı kartı neden göstermediğiyle ilgili skandal ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 13:20
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Bayern Münih Galatasaray maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre’den skandal sözler!

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 4. maçında Galatasaray, deplasmanda Bayen Münih'e 2-1 yenildi.

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Bayern Münih Galatasaray maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre’den skandal sözler!

Dev karşılaşmaya ise maçın hakemi Antonio Nobre'nin kararları damga vurdu.

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Bayern Münih Galatasaray maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre’den skandal sözler!

Verdiği kararlarla tartışma konusu olan Nobre ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı.

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Bayern Münih Galatasaray maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre’den skandal sözler!

Maçın hakemi, Davies'e ikinci sarı kartı neden göstermediğiyle ilgili skandal ifadeler kullandı. İşte o sözler tüm detaylar...

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Bayern Münih Galatasaray maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre’den skandal sözler!

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi gruplarındaki 4. maçında Bayern Münih'e konuk oldu.