Bayern Münih Galatasaray maçının Portekizli hakemi Antonio Nobre'den skandal sözler!

Avrupa'nın en prestijli turnuvasında ülkemizi temsil eden Galatasaray, deplasmanda Bayern Münih'e 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmaya ise Portekizli hakem Antonio Nobre'nin verdiği kararlar damga vurdu. Verdiği kararlarla tartışma konusu olan Nobre ile ilgili yeni bir detay ortaya çıktı. Maçın hakemi, Davies'e ikinci sarı kartı neden göstermediğiyle ilgili skandal ifadeler kullandı.

Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:20 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 13:20 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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