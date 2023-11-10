10 Kasım 2023, Cuma
58 gol, 27 asist! Galatasaray'a 12 milyon euroluk orta saha! Artık Cimbom'u kimse tutamaz
8 numara transferi için yeni bir hamle yapan Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk'un talebi üzerine hedefindeki oyuncuyu belirledi. Sarı-Kırmızılılar, kadrolarına katmak istedikleri bu yıldız oyuncu için ciddi bir bütçe ayırmış durumda. Transferdeki bu kararlılık, Galatasaray'ın takımını güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:03
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