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58 gol, 27 asist! Galatasaray'a 12 milyon euroluk orta saha! Artık Cimbom'u kimse tutamaz

8 numara transferi için yeni bir hamle yapan Galatasaray, teknik direktörü Okan Buruk'un talebi üzerine hedefindeki oyuncuyu belirledi. Sarı-Kırmızılılar, kadrolarına katmak istedikleri bu yıldız oyuncu için ciddi bir bütçe ayırmış durumda. Transferdeki bu kararlılık, Galatasaray'ın takımını güçlendirmek ve hedeflerine ulaşmak adına önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 10.11.2023 14:03
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58 gol, 27 asist! Galatasaray’a 12 milyon euroluk orta saha! Artık Cimbom’u kimse tutamaz

Galatasaray, 8 numara pozisyonundaki eksikliği gidermek için transfer çalışmalarına hız verdi. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda harekete geçen sarı-kırmızılılar, kadrolarına katmak istedikleri yıldız oyuncu için ciddi bir bütçe ayırdı. İşte Galatasaray'a 12 milyon euroluk orta saha...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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58 gol, 27 asist! Galatasaray’a 12 milyon euroluk orta saha! Artık Cimbom’u kimse tutamaz

TRANSFER SEZONU ERKEN BAŞLADI

Galatasaray, ara transfer dönemine erken başladı. Özellikle yaz döneminde 8 numaralı pozisyona istediği takviyeyi yapamayan ekip, Sergio Oliveira'yı satış listesine koydu ve Tanguy Ndombele'den beklediği performansı alamadı.

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58 gol, 27 asist! Galatasaray’a 12 milyon euroluk orta saha! Artık Cimbom’u kimse tutamaz

YABANCI ORTA SAHA ARAYIŞI

Sergio Oliveira'nın yerine bakmak isteyen Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk ile yaptığı toplantı sonrasında yeni bir liste oluşturdu. Liste, yaz döneminde gündeme gelen ancak o dönemde transferi gerçekleşmeyen oyunculara öncelik veriyor.

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58 gol, 27 asist! Galatasaray’a 12 milyon euroluk orta saha! Artık Cimbom’u kimse tutamaz

YILDIZLARLA DOLU LİSTE

Galatasaray'ın gözde listesinde Lazio'dan Vecino ve eski Galatasaraylı Mario Lemina'nın yanı sıra, yaz döneminde görüşülen ancak transferi gerçekleşmeyen Saul Niguez de bulunuyor. Özellikle Okan Buruk'un ısrarla istediği Niguez, Atletico Madrid'in solak futbolcusu olarak sadece 8 değil, aynı zamanda 10 numaralı pozisyonda da görev yapabiliyor.

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58 gol, 27 asist! Galatasaray’a 12 milyon euroluk orta saha! Artık Cimbom’u kimse tutamaz

BURUK'UN RAPORU HAZIR

Okan Buruk, Saul Niguez'in orta saha ile ön taraf arasındaki bağlantıyı kusursuz bir şekilde sağlayacağına inanıyor. 28 yaşındaki İspanyol yıldız, Atletico Madrid forması altında sadece kalitesiyle değil, aynı zamanda çok yönlü oyunuyla da dikkat çekiyor.