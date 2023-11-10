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Haberler Galeri Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası | Seçime kadar takımın başında olacak

Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası | Seçime kadar takımın başında olacak

Bu sezon gösterdiği performans ile taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve Aralık ayında kongreye gidecek olan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Bodo Glimt yenilgisi sonrası Burak Yılmaz görevinden istifa ederken, seçime kadar takımın başında olacak olan yeni hoca belli oldu.

Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 13:01
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Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı! İşte Beşiktaş’ın yeni hocası | Seçime kadar takımın başında olacak

Bu sezon taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve Süper Lig ile Avrupa'da beklenenin altında performans sergileyen Beşiktaş'ta hareketli dakikalar yaşanıyor.

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Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı! İşte Beşiktaş’ın yeni hocası | Seçime kadar takımın başında olacak

Beşiktaş'ta Şenol Güneş'in istifası sonrası teknik sorumlu olarak görev yapan Burak Yılmaz'ın görevinden istifa ettiği açıklandı. Siyah-beyazlılar, Burak Yılmaz'ın görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı! İşte Beşiktaş’ın yeni hocası | Seçime kadar takımın başında olacak

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Burak Yılmaz'a Emekleri İçin Teşekkür Ederiz

10 Ekim 2023 tarihinden bu yana Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğu görevini yürüten Burak Yılmaz ile yollarımız kendisinin isteği üzerine ayrılmıştır.

Burak Yılmaz'a emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

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Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı! İşte Beşiktaş’ın yeni hocası | Seçime kadar takımın başında olacak

YENİ HOCA RIZA ÇALIMBAY

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz'ın istifa sonrası Rıza Çalımbay dönemi resmen başlıyor. Tecrübeli teknik adam A Spor'a yaptığı açıklamada bugün siyah beyazlı yöneticilerle görüşeceğini bildirdi.

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Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı! İşte Beşiktaş’ın yeni hocası | Seçime kadar takımın başında olacak

Çalımbay, 3 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli genel kurula kadar görevine devam edecek ve sonrasında karar yeni yönetime bırakılacak.