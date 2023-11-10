Burak Yılmaz ile yollar ayrıldı! İşte Beşiktaş'ın yeni hocası | Seçime kadar takımın başında olacak

Bu sezon gösterdiği performans ile taraftarını hayal kırıklığına uğratan ve Aralık ayında kongreye gidecek olan Beşiktaş'ta sıcak saatler yaşanıyor. Bodo Glimt yenilgisi sonrası Burak Yılmaz görevinden istifa ederken, seçime kadar takımın başında olacak olan yeni hoca belli oldu.

Giriş Tarihi: 10.11.2023 13:01 Güncelleme Tarihi: 10.11.2023 13:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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