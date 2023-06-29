Kerem Aktürkoğlu Cimbom’a rekoru yaşatacak! Premier Lig devi peşine düştü...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğun önemli mimarlarında Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifleri değerlendiriyor. Yıldız ismin takımdaki geleceği merak edilirken, Premier Lig devi Aktürkoğlu için gaza bastı. İşte detaylar…