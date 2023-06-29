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Haberler Galeri Kerem Aktürkoğlu Cimbom’a rekoru yaşatacak! Premier Lig devi peşine düştü...

Kerem Aktürkoğlu Cimbom’a rekoru yaşatacak! Premier Lig devi peşine düştü...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlayan Galatasaray yeni sezon için transfer çalışmalarına son sürat devam ediyor. Bu sezon Devler Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılı ekip şampiyonluğun önemli mimarlarında Kerem Aktürkoğlu'na gelen teklifleri değerlendiriyor. Yıldız ismin takımdaki geleceği merak edilirken, Premier Lig devi Aktürkoğlu için gaza bastı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 29.06.2023 18:49 Güncelleme Tarihi: 29.06.2023 18:51
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Kerem Aktürkoğlu Cimbom’a rekoru yaşatacak! Premier Lig devi peşine düştü...

Galatasaray, Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Okan Buruk yönetiminde 88 puanla şampiyon tamamlayarak 23. zaferini elde etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Kerem Aktürkoğlu Cimbom’a rekoru yaşatacak! Premier Lig devi peşine düştü...

Sarı-kırmızılı ekipte kazanılan bu şampiyonluk sonrası moraller üst seviyede olurken, yeni sezon ve Şampiyonlar Ligi için alternatifi bir kadro oluşturulmak için düğmeye basıldı.

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Kerem Aktürkoğlu Cimbom’a rekoru yaşatacak! Premier Lig devi peşine düştü...

TORREİRA'DA PAZARLIK YOK

G.Saray, Şampiyonlar Ligi hedefi nedeniyle elindeki kadroyu bozmak istemiyor. Nelsson, Boey ve Zaniolo'nun ardından Torreira için de menajerler sarı-kırmızılıların kapısını çalmaya başladı.

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Kerem Aktürkoğlu Cimbom’a rekoru yaşatacak! Premier Lig devi peşine düştü...

Lazio, Uruguaylı oyuncu için 12 milyon Euro bonservisi gözden çıkardı. Ancak başarılı ön libero takımdan ayrılmak istemediğini sezon açılışına gecikmesiz katılarak ortaya koydu.

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Kerem Aktürkoğlu Cimbom’a rekoru yaşatacak! Premier Lig devi peşine düştü...

YENİ SEZON PLANLAMASI TORREIRA'YA GÖRE!

Teknik direktör Okan Buruk, yeni sezon planlamasını Torreira'ya göre yaptı. Yönetim cephesinde de tavır, 27 yaşındaki oyuncunun kalmasından yana.