30 Ekim 2023, Pazartesi
Pendikspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Bu kadar sakatlık normal değil!
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'un konuğu olan Fenerbahçe, maçı 5-0 gibi net bir skorla kazanarak ligde 10'da 10 yaptı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertlilerin yaşadığı sakatlıklarla ilgili de flaş bir yorum geldi.
Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 10:19
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