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Pendikspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Bu kadar sakatlık normal değil!

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Pendikspor'un konuğu olan Fenerbahçe, maçı 5-0 gibi net bir skorla kazanarak ligde 10'da 10 yaptı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları maçla ilgili açıklamalarda bulunurken, sarı-lacivertlilerin yaşadığı sakatlıklarla ilgili de flaş bir yorum geldi.

Giriş Tarihi: 30.10.2023 10:15 Güncelleme Tarihi: 30.10.2023 10:19
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Pendikspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Bu kadar sakatlık normal değil!

GÜRCAN BİLGİÇ – KEYİF MAÇLARI
Yılların içinden gelen ilk ders; "en kolay maç, aslında en zor olanıdır" diye karşınıza çıkar. "Kazanırız" dersiniz ama rakip de size "kazandırmamanın" peşindedir. Dakikalar geçer, duvarı delemezsiniz ve örneklerini çokça hatırlayacağınız gibi, spikerler; "uzatma dakikalarında gelişen ani atakla" şeklindeki cümlesiyle mağlubiyeti anlatırlar.

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Pendikspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Bu kadar sakatlık normal değil!

Fenerbahçe, Pendikspor'u ilk andan itibaren yakalarından kaldırıp, sarstı ama olgun atak eliştiremedi. Çok iyi kapanan, yardımlaşan bir takım vardı karşılarında. Bunun üstüne daha 9. dakikada Fred sakatlanıp, Zajc ile değişti. "Acaba" telaşını tek göstermeyen sahadaki oyuncular oldu. Akıllı kaldılar, acele etmediler, doğru zamanı beklediler ve hatalar geldi.

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Pendikspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Bu kadar sakatlık normal değil!

Pendikspor'un tek planı savunmak olunca, bu baskıdan çıkmaları da kolay değildi. Fenerbahçeliler'in "keyif maçları" devam ediyor. Her bileği büken bir takımları oldu. Ama rakiplerini yenmek yetmiyor. "VAR" diye bir şey var. İrfan Can Kahveci'nin defansa çarpıp ağlara giden golünü nasıl "ofsayt" yaparız diye uğraşmadılar elbette ! Buz gibi golün, "gol" olması için bekledi herkes… Boşuna demiyoruz "operasyon var" diye.

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Pendikspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Bu kadar sakatlık normal değil!

"Hakemi de yeneriz" boş hükümdür. 10 hafta yenersiniz, sonra bir bakarsınız en önemli maçınız öncesinde sınırdaki oyuncularınız kart cezalısı olmuş. Dzeko üç gol atarak Pendik'teki Boşnakları selamladı bu sürede. MHK yatsın – kalksın İsmail Kartal'a şükretsin. Öyle bir takım yaptı ki, Fenerbahçe taraftarının istimi sınırda kalıyor.

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Pendikspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Bu kadar sakatlık normal değil!

EMRE BOL – BAŞ DÖNDÜRÜCÜ
Fenerbahçe'ye kapalı oynasan da açık oynasan da golü yiyorsun! Takımda o kadar sorun çözecek oyuncu var ki… İster kanattan, ister merkezden, isterse geçiş oyununu oynayabilecek kapasiteye sahip. Rakip ceza sahasında oynama diye bir istatistik var ya; işte artık onun değişme zamanı geldi! Sarı- lacivertliler artık rakip altıpasta oynamaya başladı!