Pendikspor - Fenerbahçe maçı sonrası flaş yorum: Bu kadar sakatlık normal değil!

Pendikspor'un tek planı savunmak olunca, bu baskıdan çıkmaları da kolay değildi. Fenerbahçeliler'in "keyif maçları" devam ediyor. Her bileği büken bir takımları oldu. Ama rakiplerini yenmek yetmiyor. "VAR" diye bir şey var. İrfan Can Kahveci'nin defansa çarpıp ağlara giden golünü nasıl "ofsayt" yaparız diye uğraşmadılar elbette ! Buz gibi golün, "gol" olması için bekledi herkes… Boşuna demiyoruz "operasyon var" diye.