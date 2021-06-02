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Haberler Galeri Tarih yazan Ergin Ataman'dan yüreklere dokunan açıklama: "Tek bayrak altında bütünleştik"

Tarih yazan Ergin Ataman'dan yüreklere dokunan açıklama: "Tek bayrak altında bütünleştik"

Anadolu Efes'in başantrenörü Ergin Ataman, EuroLeague finalini kazanan ilk Türk koç olmayı başardı. Kariyerindeki en büyük başarıya imza atan tecrübeli çalıştırıcı, zirveye giden yolu anlattı. Koç Ataman "Türkiye'nin bu tip ulusal başarılarda yeniden nasıl büyük bir halk olduğunu, devlet olduğunu, birlikte tek bayrak altında bütünleştiğini bir kez daha görme fırsatım oldu. Çok gururluyum, herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Sabah
Giriş Tarihi: 02.06.2021 09:48 Güncelleme Tarihi: 02.06.2021 10:34
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Tarih yazan Ergin Ataman'dan yüreklere dokunan açıklama: Tek bayrak altında bütünleştik
EuroLeague finalinde İspanyol ekibi Barcelona'yı 86-81'lik skorla deviren Anadolu Efes, Avrupa'nın en büyüğü olmayı başardı. Türkiye'ye ikinci kez gelen kupanın başrolü Ergin Ataman, bu kupayı kazanan ilk Türk koç olmayı başardı.
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Tarih yazan Ergin Ataman'dan yüreklere dokunan açıklama: Tek bayrak altında bütünleştik

3 YIL ÖNCE TEMELLERİ ATILAN YATIRIMIN KARŞILIĞI, PANDEMİ NEDENİYLE 1 YIL GECİKMELİ DE OLSA KUPA İLE ALINDI… BUNDAN SONRA ANADOLU EFES'İN YOL HARİTASI NASIL OLACAK?

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Tarih yazan Ergin Ataman'dan yüreklere dokunan açıklama: Tek bayrak altında bütünleştik

"Anadolu Efes belki de spor tarihinde ender görülen bir başarı hikâyesine imza attı. 3 yıl önce THY Avrupa Ligi'nde sonuncu olan Anadolu Efes, yeni yapılanma ile ilk yılında final oynadı, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni domine etti ve çok önemli bir farkla öndeyken organizasyon durduruldu. Ama bu sezon da yarım kalan hikâyeyi 41 maçlık müthiş bir maraton sonunda, finalde de Barcelona'yı yenerek tamamladık ve şampiyonluğa ulaştık. Artık bundan sonra geriye dönüş yok. Anadolu Efes son üç sezonda Avrupa'nın en çok maç kazanan takımı. Avrupa Ligi'nin en çok değer gören, oynadığı basketbolla gerek Avrupa gerek dünya otoriteleri tarafından en çok takdir edilen takım. Tabii ki profesyonellikte bir takım değişimler olabilir, bazı oyuncular NBA'e veya başka takımlara gidebilir. Ama Anadolu Efes'in hedefleri artık düşmeyecektir. Çünkü Efes artık Türkiye'ye mal olmuş, ülkenin gururla izlediği, tek yürek olduğu, Türkiye'ye güzel haberler getiren ve insanımızı mutlu eden bir takım. Ve bunu da bence devam ettirecektir. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Özellikle kulüp başkanımız Tuncay Özilhan'ın coşkusu, inancı ve yıllardır verdiği emek artık bu seviyelere geldi ve aynen bu şekilde devam edecek."

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Tarih yazan Ergin Ataman'dan yüreklere dokunan açıklama: Tek bayrak altında bütünleştik

"BİZ BÜYÜK BİR AİLEYİZ"
"Sadece Galatasaray taraftarlarından değil, devlet erkanının en üst kademelerinden, çok değerli bürokratlarımızdan, bilim adamlarımızdan, halkımızdan çok destek gördük. Herkese çok teşekkür ediyorum. Türkiye'nin bu tip ulusal başarılarda yeniden nasıl büyük bir halk olduğunu, devlet olduğunu, birlikte tek bayrak altında bütünleştiğini bir kez daha görme fırsatım oldu. Çok gururluyum, herkese teşekkür ediyorum."

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Tarih yazan Ergin Ataman'dan yüreklere dokunan açıklama: Tek bayrak altında bütünleştik

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TEBRİĞİ ÜLKE BİRLİĞİ İÇİN GÜZEL"

Cumhurbaşkanımız ile maç sonu neler konuştunuz?

"Maç biter bitmez telefonumda 2-3 tane aynı numaradan cevapsız çağrı olduğunu gördüm. Tanımadığım numaraydı. Ancak mesaj kısmında Cumhurbaşkanlığımızın iletişiminden bana mesaj geldiğini ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın benimle konuşmak istediğini belirtmek istediler. Numarayı verdiler, ben de hemen aynı numaradan geri aranınca karşımda Cumhurbaşkanımızın Türkiye adına kutlama tebriğini duydum. Bu beni çok mutlu etti. Türkiye Cumhuriyeti'nin en yüksek mevkisi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sporu ve basketbolu çok sevdiğini biliyorduk ama böylesine önemli bir olayda anında bana ve oyuncularımıza teşekkür etti. Kupayı Türk halkına armağan ettiğimizi söyledim. Bunlar ülke bütünlüğü için güzel şeyler. Keşke her olayda bu birliği gündeme getirebilsek."