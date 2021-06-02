Tarih yazan Ergin Ataman'dan yüreklere dokunan açıklama: "Tek bayrak altında bütünleştik"

"Anadolu Efes belki de spor tarihinde ender görülen bir başarı hikâyesine imza attı. 3 yıl önce THY Avrupa Ligi'nde sonuncu olan Anadolu Efes, yeni yapılanma ile ilk yılında final oynadı, geçtiğimiz sezon Avrupa Ligi'ni domine etti ve çok önemli bir farkla öndeyken organizasyon durduruldu. Ama bu sezon da yarım kalan hikâyeyi 41 maçlık müthiş bir maraton sonunda, finalde de Barcelona'yı yenerek tamamladık ve şampiyonluğa ulaştık. Artık bundan sonra geriye dönüş yok. Anadolu Efes son üç sezonda Avrupa'nın en çok maç kazanan takımı. Avrupa Ligi'nin en çok değer gören, oynadığı basketbolla gerek Avrupa gerek dünya otoriteleri tarafından en çok takdir edilen takım. Tabii ki profesyonellikte bir takım değişimler olabilir, bazı oyuncular NBA'e veya başka takımlara gidebilir. Ama Anadolu Efes'in hedefleri artık düşmeyecektir. Çünkü Efes artık Türkiye'ye mal olmuş, ülkenin gururla izlediği, tek yürek olduğu, Türkiye'ye güzel haberler getiren ve insanımızı mutlu eden bir takım. Ve bunu da bence devam ettirecektir. Bu konuda hiçbir şüphem yok. Özellikle kulüp başkanımız Tuncay Özilhan'ın coşkusu, inancı ve yıllardır verdiği emek artık bu seviyelere geldi ve aynen bu şekilde devam edecek."