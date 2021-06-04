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Beşiktaş'ta Diego Costa harekatı! Yeni teklif yapıldı

2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Aboubakar'ın sözleşme görüşmelerinde indirime yanaşmaması nedeniyle yeni forvet arayışına giren Kara Kartal, Diego Costa için harekete geçti. Menajerler aracılığı ile kendisine önerilen Diego Costa'ya teklif yapan yönetim, başarı bonusları ve primler ile yıldız golcüyü ikna etmeye çalışıyor.

Giriş Tarihi: 04.06.2021 20:07
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Beşiktaş'ta Diego Costa harekatı! Yeni teklif yapıldı

Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan Beşiktaş'ta golcü arayışları tüm hızıyla devam ediyor. Bu doğrultuda operasyonlar sürerken, uzun süredir gündemde olan Diego Costa için yeni gelişmeler yaşandı.

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Beşiktaş'ta Diego Costa harekatı! Yeni teklif yapıldı

Son olarak İspanyol devi Atletico Madrid'in formasını giyen ancak Ocak ayından bu yana kulüpsüz olan 32 yaşındaki futbolcu, Kara Kartal'dan adeta servet istedi.

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Beşiktaş'ta Diego Costa harekatı! Yeni teklif yapıldı

Fanatik'in haberine göre bonservisi elinde olan tecrübeli forvet ilk etapta senelik 4 milyon Euro garanti ücret ve 2 milyon Euro imza parası talep etti.

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Beşiktaş'ta Diego Costa harekatı! Yeni teklif yapıldı

BAŞARI BONUSLARI EKLENDİ

Bu gelişmeler üzerine Siyah-Beyazlı yönetim, yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro maaş ve 1.5 milyon Euro imza parası önerdi.

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Beşiktaş'ta Diego Costa harekatı! Yeni teklif yapıldı

İspanyol futbolcu, bu teklife sıcak bakmazken, Beşiktaş Yönetimi görüşmelere başarı bonuslarını ekledi.