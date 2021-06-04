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Beşiktaş'ta Diego Costa harekatı! Yeni teklif yapıldı
2020-2021 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Beşiktaş, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Aboubakar'ın sözleşme görüşmelerinde indirime yanaşmaması nedeniyle yeni forvet arayışına giren Kara Kartal, Diego Costa için harekete geçti. Menajerler aracılığı ile kendisine önerilen Diego Costa'ya teklif yapan yönetim, başarı bonusları ve primler ile yıldız golcüyü ikna etmeye çalışıyor.
Giriş Tarihi: 04.06.2021 20:07
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