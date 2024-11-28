AZ Alkmaar-GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Sarı Kırmızılı ekip, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak grupta iddialı durumda. Temsilcimiz AZ Alkmaar deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?