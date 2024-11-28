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AZ Alkmaar-GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Süper Lig ve Avrupa arenasında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Sarı Kırmızılılar, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak grup liderliği için iddialı bir konuma geldi. Zorlu deplasmanda 3 puan hedefleyen Galatasaray, Avrupa'daki yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki AZ Alkmaar-GS maçı ne zaman, saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:22
AZ Alkmaar-GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Galatasaray UEFA Avrupa Ligi 5. hafta maçında AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde başarılı bir performans sergileyen Sarı Kırmızılı ekip, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak grupta iddialı durumda. Temsilcimiz AZ Alkmaar deplasmanından 3 puanla ayrılmayı hedefliyor. Peki AZ Alkmaar-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AZ Alkmaar-GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Az Alkmaar-Galatasaray Maçı Ne Zaman, Saat Kaçta?

AZ Alkmaar ile Galatasaray arasındaki zorlu UEFA Avrupa Ligi karşılaşması, 28 Kasım Perşembe günü, Türkiye saatiyle 20:45'te başlayacak. Maç, AFAS Stadyumu'nda oynanacak ve Romen hakem Horatiu Fesnic yönetiminde gerçekleştirilecek. Karşılaşma TRT 1 ekranlarından naklen yayınlanacak.

AZ Alkmaar-GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Muhtemel 11'ler

AZ Alkmaar: Zoet, Maikuma, Goes, Penetra, Wolfe, Koopmeiners, Kwakman, Mijnans, Meerdink, Smit, Parrot

Galatasaray: Muslera, Sanchez, Nelsson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Yunus, Mertens, Batshuayi, Osimhen

AZ Alkmaar-GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

Galatasaray Namağlup Devam Ediyor

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak grup liderliği mücadelesinde iddialı bir konuma geldi. 10 puanla 3. sırada yer alan Sarı Kırmızılılar, bu akşamki karşılaşmayı kazanarak puanını 13'e çıkarmayı hedefliyor. Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray, son 16 turuna doğrudan yükselme yolunda önemli bir adım atmak istiyor.

AZ Alkmaar-GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?

AZ Alkmaar'ın Durumu

AZ Alkmaar, Avrupa Ligi'nde bu sezon oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet aldı. Hollanda temsilcisi, Elfsborg ve Fenerbahçe'yi yenerek gruptaki şansını sürdürse de, Athletic Bilbao ve Tottenham'a karşı mağlubiyetler aldı. Galatasaray'ın rakibi, bu akşamki maçta galip gelerek şansını devam ettirmek istiyor.