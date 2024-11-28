28 Kasım 2024, Perşembe
AZ Alkmaar-GS maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, 5. hafta mücadelesinde Hollanda ekibi AZ Alkmaar'a konuk oluyor. Süper Lig ve Avrupa arenasında gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Sarı Kırmızılılar, geride kalan 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik alarak grup liderliği için iddialı bir konuma geldi. Zorlu deplasmanda 3 puan hedefleyen Galatasaray, Avrupa'daki yoluna emin adımlarla devam etmek istiyor. Peki AZ Alkmaar-GS maçı ne zaman, saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.11.2024 14:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 14:22