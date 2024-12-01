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Galatasaray Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? 1 Aralık GS Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile tarihi bir karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan bu iki ekip, maçta büyük bir heyecan yaratacak. Galatasaray, geride kalan 13 haftada elde ettiği 12 galibiyet ve 1 beraberlikle 34 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Peki Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 01.12.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 16:22
Galatasaray Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? 1 Aralık GS Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, sahasında Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın eski futbolcusu Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor, tarihi bir mücadeleye çıkacak. Sarı-kırmızılılar, ligdeki liderliğini sürdürmek ve galibiyet serisini devam ettirmek istiyor. Peki Galatasaray Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? GS Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? 1 Aralık GS Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray-Eyüpspor Maçı Ne Zaman ve Hangi Kanalda?

Galatasaray, Eyüpspor'u 1 Aralık Pazar günü saat 19:00'da sahasında konuk edecek. Müsabaka, İstanbul'daki Rams Park'ta oynanacak ve Bein Sports 1 kanalından canlı yayınlanacak. Karşılaşma, hakem Oğuzhan Çakır tarafından yönetilecek.

Galatasaray Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? 1 Aralık GS Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray Zirvede, Eyüpspor Dördüncü Sırada

Galatasaray, Süper Lig'in 13 haftasında elde ettiği 12 galibiyet ve 1 beraberlikle 34 puanla zirvede yer alıyor. Bu sezon 12 maçta 11 galibiyet ve 1 beraberlik alarak tarihi bir başlangıca imza atan sarı-kırmızılılar, Eyüpspor'u yenerek ligdeki liderliğini pekiştirmeyi hedefliyor.

Galatasaray Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? 1 Aralık GS Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Eyüpspor ise, bu sezon Süper Lig'deki ilk kez mücadele ettiği sezonda 13 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 22 puanla 4. sırada bulunuyor. Teknik direktör Arda Turan'ın yönetimindeki Eyüpspor, Galatasaray deplasmanında sürpriz yapmayı amaçlıyor.

Galatasaray Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? 1 Aralık GS Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

İki Takım Süper Lig'de İlk Kez Karşılaşıyor

Galatasaray ve Eyüpspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'de 24 şampiyonlukla en başarılı takım konumunda. Eyüpspor ise, Süper Lig'de mücadele ettiği ilk sezonunda, Galatasaray ile karşılaşacak. Eyüpspor, Süper Lig'deki 76. rakibi olacak.

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, attığı gollerle takımını taşıyor. Napoli'den kiralanan Osimhen, son 8 resmi maçın 6'sında gol sevinci yaşadı. Süper Lig'de son 5 maçının 4'ünde gol atan 25 yaşındaki santrfor, 6 golle formunu sürdürüyor. Avrupa Ligi'nde de 2 maçta 3 gol atarak takımına katkı sağladı.

Galatasaray Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? 1 Aralık GS Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray'da 3 Önemli Eksik

Galatasaray'da, sakatlıkları bulunan 3 oyuncu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs da sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Öte yandan, cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta forma giyemeyen Davinson Sanchez, bu maçta yer alacak. Ayrıca, Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor ve bu maçta kart görmesi halinde, bir sonraki hafta Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.