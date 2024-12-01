Galatasaray Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? 1 Aralık GS Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?

Galatasaray'da 3 Önemli Eksik

Galatasaray'da, sakatlıkları bulunan 3 oyuncu, Eyüpspor maçında forma giyemeyecek. Sezonu kapatan Mauro Icardi'nin yanı sıra, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs da sakatlıkları nedeniyle sahada olamayacak. Öte yandan, cezası nedeniyle geçtiğimiz hafta forma giyemeyen Davinson Sanchez, bu maçta yer alacak. Ayrıca, Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor ve bu maçta kart görmesi halinde, bir sonraki hafta Sivasspor'a karşı forma giyemeyecek.