01 Aralık 2024, Pazar
Galatasaray Eyüpspor maçı bugün saat kaçta? 1 Aralık GS Eyüpspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi?
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Eyüpspor ile tarihi bir karşılaşmaya çıkacak. Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek olan bu iki ekip, maçta büyük bir heyecan yaratacak. Galatasaray, geride kalan 13 haftada elde ettiği 12 galibiyet ve 1 beraberlikle 34 puanla ligin zirvesinde yer alıyor. Peki Galatasaray-Eyüpspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak?
Giriş Tarihi: 01.12.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 01.12.2024 16:22