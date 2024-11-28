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Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta? 28 Kasım UEFA Avrupa Ligi BJK-Maccabi Tel Aviv mücadelesi hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Kritik mücadele Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanarak Avrupa arenasında iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 07:56
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta? 28 Kasım UEFA Avrupa Ligi BJK-Maccabi Tel Aviv mücadelesi hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv karşısında kader maçına çıkıyor! Gruptaki 5. hafta mücadelesi, siyah-beyazlılar için büyük önem taşıyor. Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz oynanacak olan bu karşılaşma, Beşiktaş'ın üst tura çıkma yolundaki umutlarını koruyabilmesi için zor bir sınav niteliğinde. Peki BJK Maccabi Tel Aviv mücadelesi hangi kanalda?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta? 28 Kasım UEFA Avrupa Ligi BJK-Maccabi Tel Aviv mücadelesi hangi kanalda?

Maç Nerede ve Ne Zaman?

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv karşılaşması, 28 Kasım Perşembe günü Nagyerdei Stadı'nda oynanacak. Mücadelenin başlama saati 20.45 olarak belirlendi. İtalyan hakem Simone Sozza'nın yöneteceği maç, futbolseverler tarafından TRT Spor ekranlarından canlı izlenebilecek.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta? 28 Kasım UEFA Avrupa Ligi BJK-Maccabi Tel Aviv mücadelesi hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Avrupa Performansı

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Grubun üst sıralarına çıkmak isteyen Beşiktaş, özellikle son iki maçında aldığı galibiyetlerle moral buldu. Temsilcimiz, güçlü rakipler Olimpik Lyon ve Malmö karşısında elde ettiği galibiyetlerle Avrupa'da dikkat çekti.

Maccabi Tel Aviv ise şu ana kadar oynadığı tüm maçları kaybederek puansız bir şekilde son sıralarda yer alıyor. İsrail temsilcisi, bu kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta? 28 Kasım UEFA Avrupa Ligi BJK-Maccabi Tel Aviv mücadelesi hangi kanalda?

Beşiktaş'ta Muçi Sakatlığı Nedeniyle Yok

Siyah-beyazlı ekipte önemli bir eksik göze çarpıyor. Arnavutluk Milli Takımı'nda sakatlanan Ernest Muçi, bu karşılaşmada forma giyemeyecek. Genç oyuncunun tedavisi sürerken, teknik direktör Şenol Güneş'in bu eksikliği nasıl kapatacağı merak konusu.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta? 28 Kasım UEFA Avrupa Ligi BJK-Maccabi Tel Aviv mücadelesi hangi kanalda?

İki Takım Daha Önce İki Kez Karşılaştı

Beşiktaş ile Maccabi Tel Aviv, tarih boyunca daha önce iki kez karşı karşıya geldi. 2011-2012 sezonunda UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında mücadele eden iki ekip, o dönem Türkiye'de ve İsrail'de oynanan maçlarda kozlarını paylaşmıştı. Beşiktaş, İstanbul'daki karşılaşmayı 5-1 gibi farklı bir skorla kazanırken, deplasmandaki maçı ise 3-2'lik galibiyetle tamamladı.

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta? 28 Kasım UEFA Avrupa Ligi BJK-Maccabi Tel Aviv mücadelesi hangi kanalda?

Kritik Maçta Hedef 9 Puan

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv'i mağlup ederek puanını 9'a çıkarmak istiyor. Gruptaki diğer maçların sonuçları da siyah-beyazlı ekibin sıralamasını etkileyebilir. Beşiktaş, bu maçı kazanarak hem moral depolamak hem de üst tura yükselme şansını artırmak istiyor.