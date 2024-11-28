Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta? 28 Kasım UEFA Avrupa Ligi BJK-Maccabi Tel Aviv mücadelesi hangi kanalda?

Beşiktaş'ın Avrupa Performansı

Siyah-beyazlı ekip, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 4 maçtan 2 galibiyet ve 2 mağlubiyet alarak 6 puan topladı. Grubun üst sıralarına çıkmak isteyen Beşiktaş, özellikle son iki maçında aldığı galibiyetlerle moral buldu. Temsilcimiz, güçlü rakipler Olimpik Lyon ve Malmö karşısında elde ettiği galibiyetlerle Avrupa'da dikkat çekti.

Maccabi Tel Aviv ise şu ana kadar oynadığı tüm maçları kaybederek puansız bir şekilde son sıralarda yer alıyor. İsrail temsilcisi, bu kötü gidişata son vermek için sahaya çıkacak.