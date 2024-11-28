28 Kasım 2024, Perşembe
Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta? 28 Kasım UEFA Avrupa Ligi BJK-Maccabi Tel Aviv mücadelesi hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Beşiktaş, gruptaki 5. maçında İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Kritik mücadele Macaristan'ın Debrecen şehrinde seyircisiz oynanacak. Siyah-beyazlı ekip, bu maçı kazanarak Avrupa arenasında iddiasını sürdürmeyi hedefliyor. Peki Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı bugün saat kaçta?
Giriş Tarihi: 28.11.2024 07:56 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 07:56