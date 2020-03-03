ATV canlı izle: Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki! Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması
Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ATV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavililer bu turu geçerek 15. kez finale çıkmak istiyor Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmayı saat 20.30'da başlayacak. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki...
Giriş Tarihi: 03.03.2020 17:55Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 18:00