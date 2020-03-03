ATV canlı izle: Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki! Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması

Sarı-lacivertliler, 94 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 de TSYD Kupası olmak üzere çıkığı 125 maçın 48'ini kazandı. Bordo - mavili takım ise bu müsabakalardan 39 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı - lacivertlilerin 157 golüne, Trabzonspor ise 136 golle cevap verdi.