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ATV canlı izle: Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki! Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması

Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ATV canlı izle seçeneğiyle ahaber.com.tr'de... Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Trabzonspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Bordo-mavililer bu turu geçerek 15. kez finale çıkmak istiyor Heyecan dozu yüksek geçecek karşılaşmayı saat 20.30'da başlayacak. İşte Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki...

Giriş Tarihi: 03.03.2020 17:55 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 18:00
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ATV canlı izle: Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki! Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması

Trabzonspor Fenerbahçe maçı saat 20.30'da başlayacak. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılarak rövanşa avantajlı çıkmak istiyor. Trabzonspor - Fenerbahçe maçı ATV canlı izle seçeneğiyle ahaber..com.tr'de...

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ATV canlı izle: Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki! Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması

CANLI YAYIN

TRABZONSPOR - FENERBAHÇE MAÇI CANLI YAYIN LİNKİ İÇİN TIKLAYIN

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ATV canlı izle: Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki! Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması

TRABZONSPOR İLE FENERBAHÇE 126. RANDEVUDA

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında bugün karşılaşacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla iki ekip, 126. kez kozlarını paylaşacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor.

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ATV canlı izle: Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki! Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması

Sarı-lacivertliler, 94 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 de TSYD Kupası olmak üzere çıkığı 125 maçın 48'ini kazandı. Bordo - mavili takım ise bu müsabakalardan 39 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı - lacivertlilerin 157 golüne, Trabzonspor ise 136 golle cevap verdi.

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ATV canlı izle: Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın linki! Ziraat Türkiye Kupası yarı final karşılaşması

TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN

Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi ev sahipliği yaptığı resmi ve özel 52 maçta 22 kez galip gelirken, Fenerbahçe 17 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Tarafların arasında oynanan 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer evinde çıkığı maçlarda 60 gol kaydederken kalesinde ise 56 gol gördü.