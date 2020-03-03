Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda? ZTK yarı final TS FB maçı ne zaman, saat kaçta? Trabzonspor Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı. Ziraat Türkiye Kupası yarı finali dev derbiye sahne olacak. Trabzonspor, rakibi önünde iki karşılaşma sonunda turu geçerek 15. kez finale yükselmeyi hedefliyor. İki takım, kupada bugüne dek 7 kez eşleşirken 4'ünden Trabzonspor, 3'ünden Fenerbahçe mutlu sona ulaştı. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte karşılaşmanın detayları... Giriş Tarihi: 03.03.2020 14:18 Güncelleme Tarihi: 03.03.2020 14:27
Trabzonspor Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında Trabzonspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. İki ezeli rakip, bu karşılaşma ile 126. kez kozlarını paylaşacaklar. Bordo-mavililer, bu turdan iyi sonuçla ayrılarak 15. kez finale çıkmak istiyor. Peki, Trabzonspor Fenerbahçe maçı canlı yayın hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta? İşte cevaplar...
TRABZONSPOR-FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk ayağında oynanacak Trabzonspor - Fenerbahçe maçı 3 Mart Salı günü saat 20.30'da başlayacak. Yaşar Kemal Uğurlu'nun yöneteceği karşılaşma ATV kanalından canlı yayınlanacak.
Uğurlu'nun yardımcılıklarını Erdinç Sezertam ve Serkan Çimen yapacak. Dördüncü hakemin Atilla Karaoğlan olacağı mücadelenin VAR hakemi ise Fırat Aydınus.
TRABZONSPOR İLE FENERBAHÇE 126. RANDEVUDA
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakasında bugün karşılaşacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçıyla iki ekip, 126. kez kozlarını paylaşacak. Hüseyin Avni Aker Stadı'nda 13 Şubat 1974'te yapılan ve 0-0 sonuçlanan Türkiye Kupası çeyrek final maçıyla başlayan 46 yıllık rekabette, galibiyet sayısında Fenerbahçe'nin 9 farkla üstünlüğü bulunuyor.
Sarı-lacivertliler, 94 lig, 12 Türkiye Kupası, 9 özel, dörder Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık Kupası ve 2 de TSYD Kupası olmak üzere çıkığı 125 maçın 48'ini kazandı. Bordo - mavili takım ise bu müsabakalardan 39 galibiyet elde etti. Taraflar 38 karşılaşmada ise eşitliği bozamadı. Sarı - lacivertlilerin 157 golüne, Trabzonspor ise 136 golle cevap verdi.
TRABZONSPOR EVİNDE ÜSTÜN
Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında Trabzon'da yapılan maçlarda ev sahibi bordo-mavili takımın üstünlüğü bulunuyor. Karadeniz ekibi ev sahipliği yaptığı resmi ve özel 52 maçta 22 kez galip gelirken, Fenerbahçe 17 maçta sahadan galibiyetle ayrıldı. Tarafların arasında oynanan 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Bordo-mavililer evinde çıkığı maçlarda 60 gol kaydederken kalesinde ise 56 gol gördü.