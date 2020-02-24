Aslan Kadıköy'de uykusundan uyandı! İşte Terim'in golden sonraki son hali
Fenerbahçe'yi Kadıköy'de tam 21 yıl sonra deviren Galatasaray'da, büyük coşku hakim. Baştan son düdüğe kadar Fenerbahçe karşısında üstün bir futbol oynayan Galatasaray, hem 3 puanı hanesine yazdırdı hem de Fenerbahçe'yi adeta şampiyonluk yarışından kopardı. Kadıköy zaferinin en önemli mimarı olan Fatih Terim'in golden sonraki sevinci, taraftarın gözünden kaçmadı. İşte o anlar...
Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:26Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 09:27