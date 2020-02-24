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Aslan Kadıköy'de uykusundan uyandı! İşte Terim'in golden sonraki son hali

Fenerbahçe'yi Kadıköy'de tam 21 yıl sonra deviren Galatasaray'da, büyük coşku hakim. Baştan son düdüğe kadar Fenerbahçe karşısında üstün bir futbol oynayan Galatasaray, hem 3 puanı hanesine yazdırdı hem de Fenerbahçe'yi adeta şampiyonluk yarışından kopardı. Kadıköy zaferinin en önemli mimarı olan Fatih Terim'in golden sonraki sevinci, taraftarın gözünden kaçmadı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 09:26 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 09:27
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Aslan Kadıköy'de uykusundan uyandı! İşte Terim'in golden sonraki son hali
20 sene sonra Fenerbahçe'yi Kadıköy'de deviren Galatasaray, 22 Aralık 1999 tarihinden bu yana ilk defa Kadıköy'de galibiyet yüzü gördü.Karşılaşma sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncularına teşekkür etti.
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Aslan Kadıköy'de uykusundan uyandı! İşte Terim'in golden sonraki son hali
FATİH TERİM REKOR KIRDI
Galatasaray sezonun 23.hafta maçında Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1 yenerken Fatih Terim, 21 yıllık yenilmezlik serisini sona erdirdi. 1999 yılında kazanılan maçta da takımın başında olan Fatih Terim, böylece derbi tarihinde 6.kez kazandı ve rekor kırdı.
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Aslan Kadıköy'de uykusundan uyandı! İşte Terim'in golden sonraki son hali

Fatih Terim, Süper Lig tarihinde Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbilerde en fazla galibiyet alan teknik direktör olarak tarihe geçmiş oldu.

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Aslan Kadıköy'de uykusundan uyandı! İşte Terim'in golden sonraki son hali
"BENİM İÇİN ŞAMPİYONLUK ÖNEMLİ"
20 yıl sonra gelen galibiyetten öte şampiyonluğun önemine değinen Terim, "Geçen sene de söyledim. Bu istatistik benim için çok önemli değil açıkçası. Sene sonunda şampiyonluk daha önemli" ifadelerini kullandı.
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Aslan Kadıköy'de uykusundan uyandı! İşte Terim'in golden sonraki son hali
"OYUNCULARIMLA GURUR DUYDUM"
Oyuncularına teşekkür ettiğini belirten Terim, "Oyuncularıma soyunma odasında teşekkür ettim, tebrik ettim. Kendilerine ne söylendiyse, ne istendiyse 100 dakika bunu gösterdiler. 3 puanı oynarak aldık, hem de iyi oynayarak aldık.Özellikle son bölgede her atağı sonuçlandırdık. Top bizdeydi, mücadele anlamında her şey vardı. Herhalde bir derbide ulaşılabilecek en yüksek pozisyon sayısına ulaştık diye düşünüyorum. Oyuncularımla bugün gurur duydum. Hayırlı olsun" dedi.