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Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut! Fenerbahçe taraftarı onu önerdi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip evinde 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası bütün oklar teknik direktörü Ersun Yanal'a çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ile yolların ayrılması ve yerine tecrübeli ismin getirilmesini yönünde sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...

Giriş Tarihi: 24.02.2020 01:08
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Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut! Fenerbahçe taraftarı onu önerdi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu. 21 yıllık galibiyet hasretini dindiren sarı-kırmızılılar, şampiyonluk yolunda zorlu bir engeli aştı.

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Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut! Fenerbahçe taraftarı onu önerdi

Sarı-lacivertliler maçta Kruse'nin golüyle 1-0 öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamadı. Galatasaray Ryan Donk, Falcao ve Onyekuru'nun golleriyle maçı 3-1 kazanarak taraftarına anlamlı bir galibiyet hediye attı.

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Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut! Fenerbahçe taraftarı onu önerdi

Bu sonucun ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Fenerbahçe taraftarı mağlubiyetin faturasını teknik direktör Ersun Yanal'a kesti.

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Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut! Fenerbahçe taraftarı onu önerdi

Sosyal medyada Yanal'ı istifaya çağıran sarı-lacivertli taraftarlar, teknik direktör koltuğunda Erol Bulut'u görmek istediğini belirttiler.

İşte o yorumlar...

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Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut! Fenerbahçe taraftarı onu önerdi