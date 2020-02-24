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Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut! Fenerbahçe taraftarı onu önerdi
Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip evinde 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası bütün oklar teknik direktörü Ersun Yanal'a çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ile yolların ayrılması ve yerine tecrübeli ismin getirilmesini yönünde sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...
Giriş Tarihi: 24.02.2020 01:08
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