Ersun Yanal'ın yerine Erol Bulut! Fenerbahçe taraftarı onu önerdi

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sarı lacivertli ekip evinde 3-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Karşılaşma sonrası bütün oklar teknik direktörü Ersun Yanal'a çevrildi. Sarı-lacivertli taraftarlar, Ersun Yanal ile yolların ayrılması ve yerine tecrübeli ismin getirilmesini yönünde sosyal medyada paylaşımlar yaptı. İşte o paylaşımlar...