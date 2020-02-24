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Dünya Ali Koç'un saldırısını konuşuyor: Kendini kaybetti taraftara saldırdı

Fenerbahçe takımı Başkan Ali Koç'un liderliğinde tam 21 yıl sonra kendi evinde Galatasaray'a boyun eğdi. Şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olan Galatasaray derbisinde, adeta sahadan silinen Fenerbahçe rakibinin 21 yıllık galibiyet hasretini de bitirmiş oldu. Şok yenilgi sonrası taraftarın '1 numaralı' sorumlu olarak gördüğü Ali Koç, tepkilerin hedefindeydi. Maçta taraftarın eleştirilerine dayanamayıp tribünden atlayan Ali Koç'un bu skandal hareketi, dünya kamuoyununda gündemine girdi.

Giriş Tarihi: 24.02.2020 10:32 Güncelleme Tarihi: 24.02.2020 10:55
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Dünya Ali Koç'un saldırısını konuşuyor: Kendini kaybetti taraftara saldırdı

Süper Lig'in 23. haftasında Fenerbahçe sahasında konuk ettiği Galatasaray'a 21 yıl sonra mağlup oldu. Sarı-kırmızılı takımın 3-1 kazandığı derbi mücadelesinin ardından kulüp başkanı Ali Koç, taraftarlarla girdiği diyalog sonrası protokolden alt tribüne atladı. Ali Koç'un bu hareketi dünya basınında da gündem oldu. İşte detaylar...

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Dünya Ali Koç'un saldırısını konuşuyor: Kendini kaybetti taraftara saldırdı

Fenerbahçe taraftarının hedefindeki isimlerden biri de başkan Ali Koç oldu. Koç'un oturduğu bölümün tam alt kısmındaki Fenerium alt E tribününde başkana tepki gösterilmesi sonrasında ortalık karıştı.

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Dünya Ali Koç'un saldırısını konuşuyor: Kendini kaybetti taraftara saldırdı

Koç, bazı taraftarların "Vizyon vizyon" diye bağırmasına çok sinirlendi. Taraftarların yanına gitmeye çalışan başkan Ali Koç'u korumaları sakinleştirmeye çalıştı.

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Dünya Ali Koç'un saldırısını konuşuyor: Kendini kaybetti taraftara saldırdı

Başkan cam bariyere doğru hamle yaptı. Alt tribüne inmesi için engel olmaya çalışıldı ancak başarılı olunmadı. Başkan Koç'un dahil olduğu tartışma koridorlara da taşındı.

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Dünya Ali Koç'un saldırısını konuşuyor: Kendini kaybetti taraftara saldırdı

O sırada yaşanan arbedede Ali Koç, bir taraftar grubuyla tartışma yaşadı. Ali Koç'un bu hareketi, dış basına ise böyle yansıdı;

A BOLA (PORTEKİZ)

"Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, tribünden atladı ve kendi takımının taraftarlarına saldırdı."