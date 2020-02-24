Dünya Ali Koç'un saldırısını konuşuyor: Kendini kaybetti taraftara saldırdı

Fenerbahçe takımı Başkan Ali Koç'un liderliğinde tam 21 yıl sonra kendi evinde Galatasaray'a boyun eğdi. Şampiyonluk yolunda önemli bir viraj olan Galatasaray derbisinde, adeta sahadan silinen Fenerbahçe rakibinin 21 yıllık galibiyet hasretini de bitirmiş oldu. Şok yenilgi sonrası taraftarın '1 numaralı' sorumlu olarak gördüğü Ali Koç, tepkilerin hedefindeydi. Maçta taraftarın eleştirilerine dayanamayıp tribünden atlayan Ali Koç'un bu skandal hareketi, dünya kamuoyununda gündemine girdi.