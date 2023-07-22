Lionel Messi'den inanılmaz başlangıç! Inter Miami ile ilk maçında son dakikada frikik golü

PSG'den ayrıldıktan sonra ABD'nin yolunu tutan ve MLS takımlarından Inter Miami ile sözleşme imzalayan Lionel Messi, ilk resmi maçında Cruz Azul'a karşı forma giydi. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, uzatma dakikalarında frikikten gol atarak takımına galibiyeti getirdi. Maçı birçok ünlü isim de izlemeye gelirken, maç öncesi Messi ile LeBron James tribünlerde buluştu.