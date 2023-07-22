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Lionel Messi'den inanılmaz başlangıç! Inter Miami ile ilk maçında son dakikada frikik golü

PSG'den ayrıldıktan sonra ABD'nin yolunu tutan ve MLS takımlarından Inter Miami ile sözleşme imzalayan Lionel Messi, ilk resmi maçında Cruz Azul'a karşı forma giydi. Maçın ikinci yarısında oyuna dahil olan Arjantinli yıldız, uzatma dakikalarında frikikten gol atarak takımına galibiyeti getirdi. Maçı birçok ünlü isim de izlemeye gelirken, maç öncesi Messi ile LeBron James tribünlerde buluştu.

Giriş Tarihi: 22.07.2023 09:03 Güncelleme Tarihi: 22.07.2023 09:06
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Lionel Messi’den inanılmaz başlangıç! Inter Miami ile ilk maçında son dakikada frikik golü

Paris Saint Germain'den ayrılıktan sonra MLS ekibi Inter Miami'ye imza atan Lionel Messi, yeni takımıyla ilk maçına çıktı. Inter Miami ve Cruz Azul arasında oynanan maç geçtiğimiz gece TSİ 03.00'te başladı.

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Lionel Messi’den inanılmaz başlangıç! Inter Miami ile ilk maçında son dakikada frikik golü

MLS'e verilen arada Inter Miami, Meksika ve ABD takımlarının katılımıyla düzenlenen kupada Cruz Azul ile kozlarını paylaştı. Inter Miami, Robert Taylor'un 44. dakikadaki golüyle öne geçti. Meksika ekibi buna 65'te Antuna ile cevap verdi.

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Lionel Messi’den inanılmaz başlangıç! Inter Miami ile ilk maçında son dakikada frikik golü

54'TE OYUNA GİRDİ, SON DAKİKADA FRİKİKTEN ATTI
Mücadelenin 54. dakikasında oyuna giren Lionel Messi, 90+4. dakikada sahne aldı. Arjantinli yıldız, attığı frikik golüyle takımına galibiyeti getirdi.

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Lionel Messi’den inanılmaz başlangıç! Inter Miami ile ilk maçında son dakikada frikik golü

ÇOCUKLARIYLA KUTLADI
MLS ekibinde ilk maçında golle tanışan Messi, saha kenarına gelerek çocuklarıyla sevincini paylaştı.

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Lionel Messi’den inanılmaz başlangıç! Inter Miami ile ilk maçında son dakikada frikik golü

TRİBÜNDE YILDIZLAR
Spor dünyasının önemli isimleri de Lionel Messi'nin ilk maçında tribünlerdeki yerlerini aldı.