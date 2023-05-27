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Aslan dünya yıldızının peşinde! Yönetim görüşmelere başladı...

Spor Toto Süper Lig'de sezona yeni yönetim ve teknik ekiple başlayan Galatasaray, önümüzdeki hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, bonservisi Tottenham'da olan yıldız futbolcuyu renklerine katmak için görüşmelere başladı.

Giriş Tarihi: 27.05.2023 20:56 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 20:57
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Aslan dünya yıldızının peşinde! Yönetim görüşmelere başladı...

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da kurmaylar gelecek sezon adına transfer çalışmalarına hız verdi.

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Aslan dünya yıldızının peşinde! Yönetim görüşmelere başladı...

Sarı-Kırmızılılar'ın bu doğrultuda bonservisi Tottenham'da olan devinde Tanguy Ndombele'yi gündemine aldığı ve ilk görüşmenin gerçekleştiği ortaya çıktı.

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Aslan dünya yıldızının peşinde! Yönetim görüşmelere başladı...

Galatasaray'da transfer görüşmeleri için İngiltere'de bulunan Erden Timur'un, Tanguy Ndombele için Tottenham ile bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Aslan dünya yıldızının peşinde! Yönetim görüşmelere başladı...

Serie A ekibi Napoli'de sezonu kiralık olarak geçiren Tanguy Ndombele'nin gelecek sezon İtalya'da devam etmeyeceği belirtildi.

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Aslan dünya yıldızının peşinde! Yönetim görüşmelere başladı...

Tottenham idarecilerinin Napoli'nin sözleşmedeki opsiyonu kullanmayacağı bilgisini Erden Timur ile paylaştığı vurgulandı.