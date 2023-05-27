Aslan dünya yıldızının peşinde! Yönetim görüşmelere başladı...

Spor Toto Süper Lig'de sezona yeni yönetim ve teknik ekiple başlayan Galatasaray, önümüzdeki hafta MKE Ankaragücü'nü mağlup etmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Yeni sezon kadro planlamasına şimdiden başlayan sarı-kırmızılı ekip, bonservisi Tottenham'da olan yıldız futbolcuyu renklerine katmak için görüşmelere başladı.