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Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Türkiye'nin yetiştirdiği sayılı yıldız futbolcudan bir tanesi olan Burak Yılmaz, sezon başında transfer olduğu Fortuna Sittard'da istediği başarıyı yakalayamamıştı. 9 gol ve 5 asistlik performans sergilese de takımını üst sıraya taşıyamayan tecrübeli forvet, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği merakla beklenen Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönme kararı aldı. İşte, Yılmaz'ın yeni sezondaki takımı…

Giriş Tarihi: 27.05.2023 21:26 Güncelleme Tarihi: 27.05.2023 21:43
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Burak Yılmaz Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Sezon başında Fransız ekibi Lille'den ayrılarak Hollanda'nın Fortuna Sittard takımına transfer olan milli futbolcu Burak Yılmaz, 2 yılı oyuncu, 3 senesi de teknik adam olarak 5 yıllık sözleşme imzalamıştı.

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Burak Yılmaz Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

37 yaşında olmasına rağmen bu sezon çıktığı 25 lig maçında 9 gol, 5 asitle oynayan yıldız futbolcu son oynanan ve 3-1 kazandıkları Groningen karşılaşmasının ardından veda kararı almıştı.

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Burak Yılmaz Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

"SİZİN İÇİN OYNAMAK ŞEREFTİ"

Bu durumu kişisel sosyal medya hesabından paylaşan Burak Yılmaz, "Fortuna Sittard taraftarları, sizin için oynamak büyük bir şerefti. Her şey için teşekkürler, daha güzel ve başarılı yıllara" ifadelerini kullanmıştı.

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Burak Yılmaz Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Birkaç gün sonra Futbol direktörü Ivo Pfennings, Hollanda basınına yaptığı açıklamada, mart ayı maaşlarının bugün oyuncuların hesaplarına yatacağını belirterek "Burak Yılmaz ile görüştük. Çarşamba gününden itibaren antrenmana çıkacak" şeklinde konuşmuştu.

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Burak Yılmaz Türkiye’ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

BİR AYRILIK AÇIKLAMASI DAHA

Buna karşın Burak Yılmaz, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada Fortuna Sittard'dan kesin olarak ayrılacağını duyurmuştu.