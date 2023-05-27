Burak Yılmaz Türkiye'ye dönüyor! Yeni takımı belli oldu...

Türkiye'nin yetiştirdiği sayılı yıldız futbolcudan bir tanesi olan Burak Yılmaz, sezon başında transfer olduğu Fortuna Sittard'da istediği başarıyı yakalayamamıştı. 9 gol ve 5 asistlik performans sergilese de takımını üst sıraya taşıyamayan tecrübeli forvet, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile takımdan ayrılacağını duyurmuştu. Geleceği hakkında nasıl bir karar vereceği merakla beklenen Burak Yılmaz, Türkiye'ye dönme kararı aldı. İşte, Yılmaz'ın yeni sezondaki takımı…