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32 gol, 14 asist! Dzeko'nun yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe kimseye acımayacak

Ara transfer döneminde aktif bir rol oynayan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek adına harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir başarılı bir forvet transferi için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Ancak, Sırp temsilcisinin kapısını yeni bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, transferdeki bu yeni hamlesiyle kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 28.01.2024 12:41 Güncelleme Tarihi: 28.01.2024 12:41
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32 gol, 14 asist! Dzeko’nun yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe kimseye acımayacak

Fenerbahçe, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek amacıyla hareketli günler geçiriyor. Özellikle hücum hattına takviye yapmayı planlayan sarı-lacivertliler, bir süredir başarılı bir forvet transferi için çaba harcıyor. İşte Dzeko ve Batshuayi'nin yanına gelcek zımba gibi forvet...

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32 gol, 14 asist! Dzeko’nun yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe kimseye acımayacak

LİDERLİK SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'de lider Fenerbahçe, 22. haftada Rams Başakşehir'i 1-0 mağlup ederek galibiyet serisini sürdürdü. Michy Batshuayi'nin 90+4. dakikadaki penaltı golüyle takımın başarısı taraftarları coşturdu.

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32 gol, 14 asist! Dzeko’nun yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe kimseye acımayacak

TRANSFER HAREKETLİLİĞİ

Devre arası transfer döneminde kadrosunu güçlendiren Fenerbahçe, Bonucci ve Krunic'i transfer etti. Şimdi ise hücum hattını güçlendirmek için transfer çalışmalarına odaklandı.

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32 gol, 14 asist! Dzeko’nun yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe kimseye acımayacak

YABANCI İSİMLERE YÖNELİŞ

Teknik direktör İsmail Kartal'ın isteği üzerine yerli golcü arayışına rağmen, yönetim rotayı yabancı isimlere çevirdi.

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32 gol, 14 asist! Dzeko’nun yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe kimseye acımayacak

TRANSFER HEDEFİ: MATHEUS SALDANHA

Transfer listesinin ilk sırasında Partizan'ın Brezilyalı yıldızı Matheus Saldanha bulunuyor. Ancak sarı-lacivertlilerin ilk teklifi reddedildi, şimdi ise 8 milyon euro ile yeni bir teklif yapmaya hazırlanıyorlar.