32 gol, 14 asist! Dzeko'nun yanına kalecilerin kabusu geliyor! Fenerbahçe kimseye acımayacak

Ara transfer döneminde aktif bir rol oynayan Fenerbahçe, hücum hattını güçlendirmek adına harekete geçti. Sarı-lacivertli ekip, uzun süredir başarılı bir forvet transferi için çeşitli girişimlerde bulunuyor. Ancak, Sırp temsilcisinin kapısını yeni bir teklifle çalmaya hazırlanıyor. Fenerbahçe, transferdeki bu yeni hamlesiyle kadrosunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor.