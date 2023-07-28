Kartal dünya devinin kapısını çalıyor! Yönetim genç yıldızın peşine düştü…

Süper Lig'de geçtiğimiz sezonun son haftalarında oynadığı futbolla gözleri dolduran Beşiktaş, yeni sezona bomba gibi girmenin planlarını yapıyor UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme turu ilk maçında Tirana'yı konuk eden siyah-beyazlılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılarak moral buldu. Öte yandan Kartal kadrosundaki rotasyonu güçlendirmenin peşine düşerken, dünya devinin kapısını çalmaya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı yönetim genç futbolcu ile anlaşmaya çok yakın. İşte detaylar…